上海第2季GDP年減13.7% 專家籲：建可預測環境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）上海受封城影響，第2季GDP成長率大減13.7%。上海復旦大學經濟學院院長張軍近期表示，經濟恢復需要一個確定的、可預測的環境，當地政府應重視問題，降低投資、生活、經商等不確定性。

根據中國國家統計局15日公布數據，今年第2季中國國內生產毛額（GDP）中上海領跌，年減13.7%。

此外，上海6月城鎮調查失業率達7%，第2季平均為12.5%，上半年平均為8.9%，均高於全中國的5.5%、5.8%及5.7%的水平。

根據上觀新聞報導，張軍對於下半年上海經濟發展的著力點作上述表示。

張軍說，經濟的恢復與穩定，最大的敵人就是不確定性。例如，要出外辦事、吃飯，或是去外地旅遊、出差，面臨最大的問題是「不知道會不會被隔離」，這就是不確定性。

張軍指出，如果確定，就可以提前做好計畫。但如果有不確定性，就會推遲決策，把支出往後推。

他強調，無論是對家庭、投資者、創業者，還是企業，可預測性都很重要。上海首先要創造一個科學的、透明的、可預測的政策環境。如此，做生意的、商務旅行的、旅遊者都會來，本地民眾吃喝玩樂也能做出相應的安排。

張軍還說，即使局部再有疫情反覆也沒有關係。重要的是消除不可預測的不確定性。

張軍表示，一個城市經濟，最重要的是確保流動性與暢通，人、財、物與訊息都要流動。今年4、5月上海的人流、物流基本處於靜止狀態，對經濟活動與收入的創造均非常不利，其中，失去流動性對服務業影響最大，比如說餐飲業、娛樂業、旅遊業，因為它們的目標消費者足不出戶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過他也說，相比紐約、香港等其他國際化大都市，上海的特點是製造業比重相對較高，約占GDP的1/4，因為有製造業，上海經濟受到疫情衝擊的程度會相對緩和一些，如果僅有服務業，情況會更嚴峻。

中國現今應對疫情的政策仍為「動態清零」，出現一起疫情就要滅一起，一地出現一病例，就可能要面臨封控、封小區，頻繁作核酸檢測等規則，讓生活、營商均受到限制。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110717