台彩抽獎開跑 拍照上傳IG有機會抱走整本刮刮樂

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（中央社記者張璦台北19日電）台彩公司表示，即日起至9月26日止，民眾在Instagram公開上傳與任1款刮刮樂同時入鏡的照片，並完成指定步驟，即可參加抽獎，連續10週抽超商商品卡，還有機會抱走價值新台幣2萬元的整本刮刮樂。

台灣彩券公司今天舉辦記者會，台彩董事暨發言人黃志宜與人氣網紅團體「最近紅什麼」，宣布「秀出你的嗨刮時刻」活動內容。

黃志宜表示，近年來在疫情的影響下，民眾減少實體聚會，透過網路和朋友交流，線上即時分享生活、抒發心情，與刮刮樂「即刮即樂」特色相同。

黃志宜指出，因此台彩特別推出刮刮樂「秀出你的嗨刮時刻」抽獎活動，自7月19日至9月26日止，民眾只要把和任一款刮刮樂產品同時入鏡的照片，公開上傳至個人社群平台Instagram，並於貼文內文加入Hashtag「#秀出你的嗨刮時刻」、「#嗨刮抽大獎」，即符合抽獎資格。

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活動期間每週抽出參加獎20名，可獲得500元7-ELEVEN商品卡，總共抽出200名；最後將抽出嗨刮獎10名，每名可獲得每本價值2萬元、有機會刮中頭獎200萬元的刮刮樂「獎金大本贏」1本（共100張刮刮樂）。

此外，台彩今天同步推出2款刮刮樂新品「獎金大本贏」及「金喜滿天」，每張售價200元的「獎金大本贏」，最小獎項300元，頭獎200萬元共3個，總中獎率30.1%；「金喜滿天」每張售價100元，頭獎50萬元共3個，500元以上獎項超過12萬個，總中獎率34.02%。2款新品總獎項超過276萬個，總獎金逾8.5億元。（編輯：潘羿菁）1110719