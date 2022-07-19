台南石斑養殖戶 籲市府拿出配套措施

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）高雄市石斑養殖補助措施6月底已開始，台南石斑養殖漁民卻遲未等到市府相關作為。台南市議會議長郭信良今天呼籲市府盡快拿出配套措施，不要讓漁民虧損繼續擴大下去。

台南市政府農業局回應，已針對台南地區養殖石斑魚苗產業型態，研商具體措施，協助石斑魚養殖漁民解決產銷問題。農業局統計，台南地區銷大陸合格石斑魚養殖場共15戶，但實際調查名單內供應中國市場漁民僅2戶，成魚市場直接衝擊較小

台南養殖魚塭面積近1萬4000公頃，為全國第一。其中，石斑類養殖面積約510公頃，養殖魚苗約460公頃，佔90%；另成魚養殖魚塭50公頃，佔10%。石斑魚收成以秋季到農曆年為主，台南成魚養殖約佔全台5%，產量約980公噸。針對台南地區養殖石斑魚產業型態，已向農委會研提延養、保價收購、加工凍儲及產業行銷活動等獎勵及補助措施，協助漁民解決產銷問題。

中國自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，高雄市政府從6月28日就開始執行「111年度高雄市石斑魚產銷調節補助措施」，然而台南石斑養殖漁民遲未等到市府相關作為。

郭信良指出，全國石斑魚主要產區在屏東縣、高雄市及台南市，7成以上的產量都靠外銷，所以石斑魚無法外銷中國，對台南安南、七股、北門區的養殖漁民打擊很大。養殖戶看到高市府很快就推出補助措施，且高市府是以市預算補助，不必等中央撥款就能核銷，更有效率。

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郭信良表示，石斑魚被禁可能是政治因素，地方政府無能為力；但能否快速因應，拿出實際作為，就有賴地方父母官智慧。原本每台斤新台幣160元的石斑魚，現在平均價格僅剩110元，但成本就要140元，市府要趕快行動，拿出讓漁民有感的作為來。

郭信良說，綜覽南市府因應之道，不論是魚塭延養補貼，或漁會收購漁貨補貼、魚貨加工凍儲、魚貨行銷等，全都是以能爭取到中央補助為前提。養殖戶當前之急是石斑魚已可以出貨，卻找不到買主，希望政府趕快幫忙想辦法。（編輯：孫承武）1110719