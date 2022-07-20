花蓮卓溪飆38.5度 全台25日前持續高溫、週末最熱

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氣象局表示，21日起至25日持續受太平洋高壓影響，高溫炎熱、降雨以山區為主，預估週末會是最熱的兩天。圖為高雄地區晴空萬里，民眾到大港橋一帶活動散心。中央社記者董俊志攝 111年7月20日

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局表示，今天最高溫為花蓮卓溪攝氏38.5度，宜蘭羅東38.2度則創該站今年最高溫；明天起至25日持續受太平洋高壓影響，高溫炎熱、降雨以山區為主，預估週末會是最熱的兩天。

根據中央氣象局網站，今天最高溫為花蓮縣卓溪鄉38.5度，高溫前4名皆超過38度，花蓮縣光復鄉38.4度、南投縣南投市及宜蘭縣羅東鎮同為38.2度；前10名高溫排名中，以花蓮占4處最多，其他包含台南、高雄、屏東、雲林、宜蘭等地。

氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，目前觀測超過38度的氣象站多為自動站、未列入正式紀錄，而宜蘭羅東38.2度也是該站今年最高溫；若以列入紀錄的人工站來看，今年僅6月6日台東縣台東站超過38度，達39.1度，當時高溫原因是受西南風沉降影響。

葉致均指出，明天起至25日都受太平洋高壓影響，天氣愈來愈熱，大台北地區及花蓮縱谷有37度以上高溫發生的機會；降雨範圍縮減，明天清晨東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有零星短暫雷陣雨。

氣象局今天更新高溫資訊，明天花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能有38度極端高溫出現；新北市、雲林縣、高雄市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會；台北市地區、台南市、屏東縣近山區或河谷、台東縣縱谷為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

葉致均提到，預計26日太平洋高壓稍減弱，但各地仍然大多是晴到多雲且高溫炎熱的天氣，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨；東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

葉致均指出，台灣屬於海島型國家，因此不易像歐美等部分內陸國家，高溫達到「熱浪」的定義（指高溫比氣候平均高5度，且連續5天）；不過在太平洋高壓的影響下天氣仍晴朗炎熱，提醒民眾留意防曬、避免熱傷害。

葉致均表示，目前太平洋主要是高壓影響，南海至菲律賓東方海面一帶並沒有明顯熱帶系統發展的訊號，可能要等到下週再持續觀察。（編輯：張雅淨）1110720