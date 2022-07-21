逆風劇團募資培訓人才 接住高關懷青少年

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逆風劇團成立7年來，透過劇場培訓，讓高關懷青少年以自己為主軸故事編寫劇本，演出屬於自己的生命故事，目前已協助40名青少年登台演出，獲得萬人響應，但受COVID-19疫情，經營面臨挑戰。（逆風劇團提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年7月21日

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）逆風劇團透過劇場等多元培訓，鼓勵高關懷青少年站上舞台演出自我，但近年因COVID-19疫情，經營面臨挑戰，劇團發起募資盼募集每月營運費用，持續幫助30名以上少年。

擁有特殊境遇的高關懷青少年往往有複雜家庭問題，在缺乏陪伴下，可能導致他們出現情緒、人際困擾，進而走入社會邊緣、甚至犯罪。

瑋盛、韋志與奕醇過去也都是曾有放蕩不羈青春的高關懷青少年，但分別在站上舞台謝幕獲得感動、輔導老師引導以及身邊朋友犯罪入獄的衝擊下紛紛改頭換面，於是在2015年成立逆風劇團，決定要讓曾經和自己一樣的孩子撕下標籤，並站上夢想的舞台發光發熱。

逆風劇團今天透過新聞稿指出，劇團成立7年來，透過劇場培訓，讓高關懷青少年以自己為主軸故事編寫劇本，演出屬於自己的生命故事、找到自我，目前已協助40名青少年登台演出，獲得萬人響應。

除了劇場培訓外，逆風劇團也深入社會角落提供少年長期陪伴服務，讓許多離開觀護所或機構的少年找回重新與社會接軌的方式，並安排多元培育課程，包括「表演藝術」、「職涯技能」與「體驗教育」，讓青少年不只找回自信，同時學習技能、培養自立生活的能力，目前已協助拉回上百名高關懷與高風險少年回歸校園、賦歸社會。

15歲的少年小恩自小父母離異，卻因疾病需在醫院接受化療，當他最需要家人陪伴時，家人卻不在身邊，只能獨自一人承受病痛與孤單，也因治療導致頭髮掉光、牙齒腐蝕等副作用影響，使得小恩性情大變而犯下傷害、偷竊等案件，不斷進出少年觀護所與青少年學園，甚至被判刑入獄兩年。

但在接觸逆風劇團後，透過劇團的關懷陪伴，小恩學會坦然面對自己犯下的過錯，並學會為自己的人生負起責任。

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受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，劇團的演出減少，少年們賴以為生的打工也被頻繁減班，影響日常生活，使得劇團的服務量不斷增加，營運成本也隨之提高，導致劇團經營面臨巨大挑戰。

為了不讓累積多年的服務與培育課程中斷，讓少年失去改變的機會，劇團緊急發起「逆風劇團夢想基地計畫」，希望透過大眾的力量，募集每個月基本的營運費用，持續穩定陪伴30名以上少年，並擴大服務能量與加強課程深度，以更完整的培育、諮商輔導及生涯規劃，拉回邊緣的少年們。（編輯：管中維）1110721