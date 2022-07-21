加重刑罰防酒駕有效 民團：轉介治療率仍偏低

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（中央社記者余曉涵台北21日電）台灣酒駕防制協會今天表示，根據法務部統計，民國110年的酒駕緩起訴降幅達27.78%，顯示加重刑罰有其成效，但酒駕緩起訴轉介治療的比率只有1.2%，比率偏低。

近幾年陸續發生多起重大酒駕事故，政府也加重刑法希望嚇阻酒駕發生，台灣酒駕防制社會關懷協會今天舉辦記者會發布地檢署酒駕緩起訴酒癮治療檢視報告以及頒發酒駕相關防治專業論文獎。

台灣酒駕防制協會理事長陳喬琪說，根據法務部統計資料，107年酒駕起訴與緩起訴約7萬4635人，110年為4萬6640人顯示加重刑法有其成效。

不過，台灣酒駕防制協會副理事長許立民指出，根據交通部統計，酒駕者有4成是累犯，從流行病學研究中也顯示，酒駕累犯具有酒精成癮的比例約7成，全國地檢署也開啟司法與醫療合作，將酒駕累犯轉介醫院評估治療。

許立民說，研究顯示，對酒駕犯進行酒精使用問題評估與治療，的確可以減少酒駕再犯風險，不過根據法務部資料109年酒駕緩起訴與緩起訴有1萬7299人，但只有227人被裁定要接受酒癮治療，只佔1.3%；110年起訴與緩起訴1萬1501，只有90人裁定要接受酒癮治療，只佔0.8%；111年1到5月起訴與緩起訴5094人中，也只有108人裁定要接受酒癮治療，占比僅1.2%。

獲得今年酒駕防制專業論文獎第1名的中國醫藥大學附設醫院主治醫師鄭婉汝說，研究結果顯示司法與醫療合作的介入，對於高風險飲酒且酒駕再犯者，治療後的飲酒行為與憂鬱、焦慮症狀都有下降，代表社會及個人身心健康有所幫助。

鄭婉汝指出，研究顯示醫療介入時間至少需要4個月才有對再犯風險有差異，因此建議司法單位裁定治療時間至少要4個月。

獲得論文獎第2名的國立清華大學藝術學院學士班助理教授游創文的論文，則是設計「行車安全確認」手機支援系統，探討用科技協助觀護人評估及降低酒駕再犯率風險。

游創文說，「行車安全確認」系統，是將攜帶型酒測器透過藍芽連接到緩起訴個案的手機，並利用相對應手機應用程式，記錄酒精使用行為和提醒緩起訴個案在駕車前是不是還受到酒精影響。

游創文表示，透過個案訪談發現此系統的確有降低酒駕再犯潛力，可增加緩起訴觀護人評估緩起訴個案是不是有再犯風險能力，以降低個案酒駕再犯風險。（編輯：方沛清）1110721