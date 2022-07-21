改善偏鄉學校學童飲食 政府投入逾63億

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（中央社記者陳至中台北21日電）教育部今天在行政院會報告偏鄉學校中央廚房推動計畫執行成果，中央和地方政府總計投入超過新台幣63.1億元經費，全面提升偏鄉學校飲食。

偏鄉學校受限於交通運輸條件、人力成本等因素，學校午餐的食材豐富和營養，常不如都會區。教育部於今年5月起，將學校午餐採用「3章1Q」國產可溯源食材的補助，從每人每餐6元加碼到10元，偏鄉更加碼到14元。

教育部今天在行政院會後發出新聞稿，「3章1Q」在偏鄉學校的覆蓋率，已由109年度的56.45%，到今年上半年提升到92.75%。

另外，偏鄉學校因學生數少，採購食材不具經濟規模，教育部藉由「中央廚房及食材聯合採購」政策，讓1300多校以共享經濟的概念，穩定食材供應，有效提高餐費用於食材的比例。

教育部長潘文忠今天稍早在行政院院會會後記者會上，也宣布規劃「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，將龍膽石斑納入菜單中，讓學生的午餐時光更增添多樣性的樂趣。

潘文忠強調，學校午餐是影響學童健康成長的關鍵因素，將持續落實食材資訊透明化、飲食教育，讓每個孩子都吃得均衡美味、營養健康，並把關食品安全。（編輯：陳政偉）1110721