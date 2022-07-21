鄒族逐鹿文創園區試營運 嘉義縣新景點翁章梁開箱

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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）鄒族逐鹿文創園區歷經9年才完工，即日起試營運，嘉義縣長翁章梁今天到場開箱體驗鄒族美食、看傳統歌舞表演，並與園區內6米高台灣黑熊公仔合影，宣傳縣內最新景點邀民眾來遊玩。

逐鹿社區發展協會理事長莊莫俄今天陪同翁章梁走訪鄒族逐鹿文創園區，參觀鄒族傳統家屋、欣賞歌舞展演、品嚐特色風味餐，並邀翁章梁與園區大型台灣黑熊公仔合影，把園區特色都展現一遍。

翁章梁接受媒體聯訪表示，文創園區從設計到完工經歷9年時間，從國道3號中埔交流道接台18線往阿里山方向行駛，只要15分鐘就能抵達，是最貼近民眾的鄒族部落文化情境園區，也是嘉義縣最新景點。

莊莫俄告訴中央社記者，園區表演廳入口超大型的台灣黑熊公仔，從阿里山公路就看得到，黑熊的姿勢就像喝完小米酒後微醺的樣子，到園區參觀一定要擺相同的姿勢合影，才算是到此一遊。

莊莫俄說，目前是試營運階段採團體10人以上預約方式入園，9月17日正式開園散客才能購票入園，園區還有許多工程小細節陸續修正中，近20攤鄒族特色攤位將進駐。

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嘉義縣政府文化觀光局指出，逐鹿文創園區原為嘉義縣政府負責興建，2012年發包施工但施工廠商進度落後及周轉不靈，縣府主動解約，移交給阿里山國家風景區管理處接手，並於2020年重新發包興建，在今年7月完工，交由逐鹿社區發展協會營運，前後經過了9年多。

逐鹿社區的由來是因2009年8月8日莫拉克風災，造成嘉義縣阿里山鄉達邦、特富野、樂野、來吉等8個鄒族部落民眾家園被毀，政府與民間合力在阿里山腳下番路鄉觸口村興建155戶永久屋，安置流離失所的原住民，並依鄒族的傳統取名為逐鹿社區。（編輯：陳仁華）1110721