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南投縣花藝設計製作職業工會 欠繳勞保費

2022/7/22 11:39
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（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部每月公布欠繳保費的職業工會名單，截至15日止，南投縣花藝設計製作職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，後續將依法移送行政執行。

勞動部勞保局公布欠繳保費的職業工會名單，目前僅有南投縣花藝設計製作職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期。

根據勞保局資料，南投縣花藝設計製作職業工會會員數14人，積欠的保險費合計新台幣4萬2374元。

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勞保局指出，如果工會的欠費是因保險費遭違法挪用，將立刻移送檢調單位偵辦，呼籲工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費。

勞保局表示，各職業工會每月向會員收取的勞保費，如果沒有依勞工保險條例規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，對所屬會員權益影響至鉅，提醒職業工會會員須關心所屬工會財務運作，繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存。（編輯：管中維）1110722

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