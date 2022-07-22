辦攝影展挺海洋保育立法 吳永森：台灣沒有快瘋了

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）海洋存亡攸關地球生死，綠色和平發起海洋保育法立法公民提案，9月14日前政府須回應。台灣籍國際知名水下攝影師吳永森回台辦展力挺，他說，聽聞台灣沒有，整個人快瘋掉了。

綠色和平今天在光點台北舉辦「世界級水下攝影師吳永森在台首次個展，呼籲政府儘速立法『海洋保育法』」記者會，並致贈一幅作品，再由綠色和平轉交予行政院。展覽從22日起到29日，在光點台北2樓展出。

吳永森說，稍早環境法律人協會秘書長郭鴻儀的話說到他心裡了，因為當他跳入海裡，除了很難過，什麼都不能做，因為破壞的範圍太大，任何人都無法解決問題，只有現在開始行動、停止破壞才有機會，否則再繼續這樣子下去，任何干預都沒有意義了。

他並說，「所以當我第一次聽到台灣連海洋保育法都沒有的時候，我整個人都快瘋掉了！」他潛水範圍大部分在東南亞，「就算在菲律賓，相對比台灣落後，還有海洋保育法。台灣四面環海卻沒有，nobody cares（沒人在乎），這是我最震撼的地方。」

他強調，氣候暖化不是假的，因為在海裡看到生物愈來愈少。就展出的攝影作品中，他說，最想講的是2020年在蘭嶼拍攝的橫紋鸚哥魚，可見被透明魚網勾住，不是不救牠，發現時已死，剛走，所以眼睛仍是亮的。

他接著說，這種魚台灣沿海易見，每條新台幣100、200元，但是水中功能更勝之，牠會吃珊瑚礁，把剩餘殘渣排出，造成另一種食物鏈；而保育不是要保育單一物種，而是生態，所以要設立保育海洋保護區、禁漁區，2年（生態系）就回來了；老實說對商業社會來說，做這些完全沒意義，但不做只會愈來愈糟，聽到有人願意做，他認為台灣還是有希望。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳說明，綠色和平5月聯合多個團體在公共政策網路參與平台發起「海洋保育法」的立法提案，2個月內超過280家響應與海共生的店家支持，相關活動進行下，7月14日已達5000人附議的連署門檻，9月14日以前，政府必須給予回應。

鍾孟勳並說，有了海洋保育法可以整體性管理海洋保護區，包含設置巡守隊、提出長期監測計畫，根據監測結果確認生態系的狀態，據以提出改善方案，並有效執行；同時也包含其他生態管理，例如對水上遊憩、漁業作業方式、開發案進行規範。

原籍美國的律師、台灣蠻野心足生態協會創辦人文魯彬說，自己已歸籍台灣，投身台灣生態保育20年，肯定綠色和平此舉有關注台灣生態、環境。

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環境法律人協會秘書長郭鴻儀稍早說，海洋非常重要，首先海洋是全球暖化非常重要的控制因素，可以幫助空氣、溫度做自然的調節；其次，海洋是孕育所有生命的起源，海洋的碳匯比起陸地的更多且更重要，例如紅樹林、海藻林，遠比森林、雨林更重要，整個海洋生態系一旦崩毀，海洋的碳儲存會碳釋放到大氣中。

他提醒，全球發燒下，不能只發展綠能轉型，更重要的是要回到國際最新倡議的以自然生態為本、以生態系統為基礎的解決方案，而非人工開發的方式；保持海洋生態多樣性，並非為了潛水能看到更多「小丑魚尼莫（Nemo）」等；人類把自己愈看愈偉大了，人類需要重新跟自然連結。（編輯：陳政偉）1110722