更多編輯台推薦新聞：
曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限
運動

曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限

圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢
運動

圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖
首頁 / 生活

閩南語認證近2萬人報名創新高 首次分2天舉行

2022/7/22 17:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北22日電）111年閩南語語言能力認證考試近2萬人報名，創歷史新高，因防疫考量首度分成2天考試，A卷於8月6日，B、C卷則是8月7日測驗。

閩南語認證考試已邁入第13年，不限國籍和年齡，只要是對閩南語有興趣的人，都可報名參加。去年即便在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，仍有1萬8662人報考，是歷年之冠。今年更達到1萬9487人報考，再創新高。

教育部今天發出新聞稿，提醒考生留意自己報名的卷別和應考日期。基礎及初級的A卷，於8月6日測驗；中級及中高級的B卷，以及高級及專業級的C卷，則是8月7日測驗。

根據規定，確診COVID-19、居家隔離、居家檢疫，以及快篩陽性未經醫事人員確認或未經PCR檢驗，都不能參加閩南語測驗，但可全額退費。

教育部提醒報考者，應主動上網填交健康管理聲明書，取得「數位通行證」，考試當天要同時出示准考證和通行證，才能進入考場。如果不熟悉數位操作，也可自行列印紙本通行證。（編輯：陳政偉）1110722

COVID-19
7/22本土新增2萬3813例、86死 邊境攔截首例BA.2.75 7月底疫情反轉上升？王必勝：8月比較有可能
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族