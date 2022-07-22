閩南語認證近2萬人報名創新高 首次分2天舉行

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（中央社記者陳至中台北22日電）111年閩南語語言能力認證考試近2萬人報名，創歷史新高，因防疫考量首度分成2天考試，A卷於8月6日，B、C卷則是8月7日測驗。

閩南語認證考試已邁入第13年，不限國籍和年齡，只要是對閩南語有興趣的人，都可報名參加。去年即便在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，仍有1萬8662人報考，是歷年之冠。今年更達到1萬9487人報考，再創新高。

教育部今天發出新聞稿，提醒考生留意自己報名的卷別和應考日期。基礎及初級的A卷，於8月6日測驗；中級及中高級的B卷，以及高級及專業級的C卷，則是8月7日測驗。

根據規定，確診COVID-19、居家隔離、居家檢疫，以及快篩陽性未經醫事人員確認或未經PCR檢驗，都不能參加閩南語測驗，但可全額退費。

教育部提醒報考者，應主動上網填交健康管理聲明書，取得「數位通行證」，考試當天要同時出示准考證和通行證，才能進入考場。如果不熟悉數位操作，也可自行列印紙本通行證。（編輯：陳政偉）1110722