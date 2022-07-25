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雙北等9縣市防38度高溫 花蓮光復飆39度

2022/7/25 14:20
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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天午後持續發布18縣市高溫資訊，其中雙北、花東、嘉義、南投、雲林及高屏地區需防攝氏38度高溫，截至下午2時，以花蓮縣光復鄉39度最高溫。

中央氣象局今天下午更新高溫資訊，太平洋高壓影響，中午前後台北市、新北市盆地，花蓮縣、台東縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫；嘉義市地區，南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，可能有38度極端高溫出現。

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另外，基隆市地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會；嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

根據氣象局網站，今天截至下午2時，最高溫為花蓮縣光復鄉39度，其次是嘉義市東區37.9度、雲林縣斗南鎮37.7度，台北市士林區、嘉義縣民雄鄉達37.4度，新北市板橋區、花蓮縣玉里鎮則是37.3度。（編輯：張雅淨）1110725

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