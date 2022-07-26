「行動急診室」劉冠英 獲選全國十大救護技術員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）參與過0206花蓮地震、漫波飯店倒塌等大型災難，0402太魯閣火車出軌意外擔任救護指揮官的消防局花蓮分隊員劉冠英，救人無數，宛如「行動急診室」，獲選十大傑出救護技術員。

花蓮縣消防局發布訊息表示，111年「十大傑出救護技術員」名單出爐，在與來自全國消防局推薦的優秀救護人員激烈角逐中，花蓮縣消防局睽違2年再度榜上有名，由消防局花蓮分隊高級救護技術員劉冠英以亮眼的功績脫穎而出，與六都並駕齊驅。

劉冠英為104年消防特考班，於106年分發到花蓮縣消防局服務，108年取得高級救護技術員資格。任職期間執行救護勤務，多次將患者從死神手中救回，並且搶救急產接生臍帶繞頸嬰兒、在溪邊搶救失去呼吸心跳的患者，執行插管並給予強心針，可謂「行動急診室」。

此外，曾參與過0206花蓮大地震、0402太魯閣火車出軌意外、1001漫波飯店拆除倒塌等大型災難，並在太魯閣火車出軌意外中擔任救護指揮官，扛著極大壓力快速調度應變，在4小時內就將上百名患者送往適當醫院救治，展現驚人的救護能量。

除了平時的勤務外，劉冠英在急救教育及品質管理上也貢獻良多，花蓮縣消防局近幾年投入大量的精力培訓高級救護技術員，劉冠英自發性擔任考前訓練總教官，精準的訓練及考前模擬，讓花蓮縣連續2年全員通過，也為花蓮縣投入42名高級救護技術員提高急救品質。

劉冠英撰寫「鳳凰計劃」，並且於110年全面實施，除了提升急救設備、強化外勤同仁急救技能、制定花蓮緊急救護流程、提升線上CPR指導、加強民眾CPR急救意識、組成救護品管小組，在全方位的推動下使花蓮整體急救成功率提高5%，在110年就有28名患者成功康復出院，救人無數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

花蓮縣消防局長林文瑞表示，劉冠英在緊急救護的用心付出與優異表現值得讚許，此次榮獲111年全國十大救護技術員是實至名歸。

十大傑出救護技術員獎項是由台灣急診醫學會邀集緊急醫療救護專家及消防署官方代表共同遴選，評分標準包含救護事蹟、災難處理、救護教育、品管研究及其它特殊貢獻等項目，已連續辦理逾10年，是緊急救護界中最具指標性的榮譽獎項之一。（編輯：張芷瑄）1110726