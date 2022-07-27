鼓勵民眾回流搭公車出遊 新北推一段票只要5元

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新北市政府交通局長鍾鳴時（前）27日表示，8月1日至9月30日推出「有緣新北」公車5元走透透活動，民眾持電子票證搭乘30條公車路線，一段次票價只要新台幣5元。中央社記者黃旭昇新北攝 111年7月27日

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市府交通局今天表示，8月1日至9月30日，推出民眾持電子票證搭公車，一段票只要5元活動；串連30條風景區路線，鼓勵民眾多搭公車到戶外休閒走透透，也促進疫後經濟。

新北市政府交通局長鍾鳴時今天在市政會議中表示，將於8月1日至9月30日推出「有緣新北」公車5元走透透活動，民眾持電子票證搭乘30條公車路線，1段次只要新台幣5元。

鍾鳴時說，活動為期2個月，主要是公車運量在這2、3年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響大幅降低，最嚴重時僅有平常運量的4成左右。

鍾鳴時表示，疫情前，新北市公車每天約80萬段次，疫情最嚴重的三級警戒時，曾降至每天30萬至40萬段次，近日雖恢復到正常運量的7成至8成，但公車業仍經營得相當辛苦，民眾對搭乘公車也還沒恢復信心。

鍾鳴時指出，公共運輸量恢復速度太慢，希望建立民眾信心，因此推出活動讓民眾可搭公車前往29區的觀光景點，走出戶外振興經濟，享受公車防疫安全、交通便捷的服務。

鍾鳴時接受媒體聯訪時說，活動期間每1名乘客段次票價為5元，運價與票價的差額，仍由市府原本的票價差額補助預算額度中，支應補助公車業者，並未另外增加預算，補貼經費來自新北市府預算及新北市停車場作業基金。

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他說，也就是以往乘客搭乘公車時，每一段次由市府補助4元票價給公車業者，現在舉辦鼓勵民眾搭乘大眾運輸，每一段次補助15元給業者。

交通局表示，30條可以到達觀光景點的路線，涵蓋淡水漁人碼頭、八里十三行博物館、竹林山觀音寺、鶯歌陶瓷博物館、三峽清水祖師廟、三峽滿月圓森林遊樂區、土城承天禪寺、野柳、猴硐、水湳洞、福隆海水浴場、石碇鱷魚島、十分瀑布、石碇皇帝殿等。（編輯：陳仁華）1110727