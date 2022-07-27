華航、寶可夢合作皮卡丘彩繪機 秋季起飛

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）中華航空今天宣布參與日本寶可夢公司的「飛翔皮卡丘計畫」，推出皮卡丘彩繪機，預計今年秋季起飛，同時也會開發一系列皮卡丘機上商品，盼帶動疫後觀光復甦。

華航與寶可夢公司上午共同舉行記者會，宣布將推出「皮卡丘彩繪機CI」，同時公布彩繪機圖案，寶可夢以公益方式免費授權彩繪機的塗裝及機上相關商品。

寶可夢董事福永晉說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創觀光及交通業，寶可夢成立「飛翔皮卡丘計畫」，已有日本國內的交通運輸業及企業參與，首次在國際航班合作，選擇與華航共推彩繪機，全部費用都由寶可夢以公益方式支付，希望大家在疫情逐漸平息後，重拾對旅遊的熱情，也鼓勵大家再次外出探索世界。

華航總經理高星潢表示，「飛翔皮卡丘計畫」宗旨與華航推動ESG的永續理念相通，華航與寶可夢首次合作創造旅遊樂趣的彩繪機，由華航新客機A321neo擔綱，秋季就會出廠，將飛航東南亞及東北亞航線，與喜愛寶可夢的粉絲空中相見歡。

高星潢也預告，華航第3季的客運航班會增加40%，希望藉由皮卡丘彩繪機帶動疫後觀光復甦。

根據華航公布的圖案，皮卡丘彩繪機有11隻寶可夢躍上機身，飛翔皮卡丘偕同謝米、青綿鳥和波克基斯一起飛上天際，還有食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等超人氣寶可夢。

至於皮卡丘彩繪機的機上商品，高星潢列為機密，要大家拭目以待；至於是否可在彩繪機上玩抓寶遊戲，高星潢坦言，雙方都很想這麼做，但目前技術還無法克服。

高星潢也說，響應「飛翔皮卡丘計畫」公益精神，華航也將規劃一系列公益活動，向醫護、機場航警、防疫計程車司機等一線人員致意。（編輯：張芷瑄）1110727