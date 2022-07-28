高雄船廠BA.5案最新定序 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）高雄船廠出現BA.5株不明感染源疫情，指標個案為5旬船廠工，家中2名染疫男孩定序BA.5株，確認為家庭群聚，職場確診者最新定序受關注，指揮中心今天下午2時記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，台灣南部船廠新增1起BA.5社區傳播群聚，此案初步研判源頭在職場可能性高，但仍待船廠確診員工定序出爐才能綜合研判。

高雄造船廠出現國內首起BA.5社區群聚，指揮中心研判，現階段監測而言，由此案顯示社區裡可能已有其他BA.5社區傳播鏈，預估BA.5本土疫情可能從8月中下旬開始，至於規模及時程較難推估。台灣將如何因應，相關內容將是今天記者會關注焦點之一。

國內昨天COVID-19本土病例新增持續2萬多例，確診數與前一天相當，比上週同期略低，整體疫情呈現緩慢下降趨勢；死亡人數增28人，創5月15日後新低，也是時隔72天後死亡數再次少於30人，新增3例染疫兒童重症個案，皆為MIS-C病例。

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接種COVID-19疫苗是預防重症、死亡重要關鍵，指揮中心目前已收到莫德納次世代疫苗部分資料，完整才能審查EUA，至於審查中的輝瑞嬰幼兒疫苗已到簽約最後階段，希望盡快完成程序、盡快到貨，最新進度也是今天熱門話題之一。

根據指揮中心統計，今年1月至7月26日，本土輕症、無症狀個案累計441萬8655例、占99.54%，中症累計1萬1368例、占0.26%，重症累計9125例、占0.2%，其中死亡累計7861人。（編輯：管中維）1110728