技專聯合登記分發開始填志願 招生名額逾3萬

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（中央社記者陳至中台北28日電）111學年度四技二專日間部聯合登記分發，今天起到8月2日開放網路選填登記志願，報名人數2萬餘人，招生名額則超過3萬名，考生錄取機會大增。

聯合登記分發由各校系自行訂定採計統一入學測驗（統測）成績權重。技專校院招生委員會聯合會在網站公告實際招生名額、組合人數累計表等資訊，供考生選填志願參考。

受到少子女化影響，高中職應屆畢業生人數大減，但大專校系名額卻差異不大。技專招聯會執行長段裘慶接受中央社電訪表示，聯合登記分發原預定名額1.4萬餘名，各管道回流名額將近1.6萬名，「今年缺額回流人數的確比較多」。

段裘慶表示，四技二專分很多群類，有些校系數較少，例如水產、海事等；有些選擇相對較多，例如機械、設計、商管、餐旅等。提醒考生盡量把199個志願填滿，爭取錄取機會。

技專招聯會主任王錫福表示，聯合登記分發是四技二專的最後入學管道，提醒考生把握機會，儘早上網選填志願，最遲須在8月2日傍晚5時前完成。

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段裘慶補充，考生如果在聯合登記分發仍找不到合適學校，可考慮參加後續各校進修部招生，名額也有3萬多名。家庭經濟沒那麼優渥的學生，也可選進修部一邊工作、一邊求學。

聯合登記分發預計8月9日開放查詢錄取及分發結果，相關規定可參閱招生簡章或可於網路選填登記志願期間，到技專招聯會網站下載「網路選填登記志願系統操作手冊」參考使用。（編輯：管中維）1110728