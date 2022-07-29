高雄船廠BA.5感染源調查進度 指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北29日電）高雄船廠員工日前確定感染Omicron BA.5，但職場確診者大多檢出BA.2，另有2人定序中，初判感染源可能潛藏在社區中，指揮中心指揮官王必勝今天下午將開記者會說明調查狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續緩降，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增2萬3822例本土病例，較上週同期減少1085例，降幅為4.4%，連續3天新增2萬多例。

確診個案新增143例中重症，其中62人死亡；昨天雖然沒有兒童死亡個案，但新增5例兒童重症，分別為4例MIS-C及1例肺炎，12歲以下兒童重症累計128例，其中25人死亡。

高雄船廠日前出現感染源不明的Omicron BA.5亞變種病毒本土病例，指標個案為50多歲船廠員工，經採檢多名家人都確診且同為BA.5，確定為家庭群聚，懷疑感染源來自職場。

指揮中心第1次進行船廠職場採檢，共找出10名陽性個案並挑出7名病毒量高的個案進行病毒基因定序，其中4人檢出BA.2病毒株，剩餘3人因病毒量太低無法定序；第2次職場採檢再驗出4人陽性，2人較可能為舊案、2人為新案，地方衛生單位將對2名新案進行定序。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據目前職場定序結果研判，指標個案自職場感染的可能性降低，社區中恐有其他感染源不明的BA.5傳播鏈。

因應疫情降溫，指揮中心重新盤點醫療量能後決定加緊釋出專責病床，病床數預計從現行6500多床降低至3800多床，未來也將釋出更多加護病床給一般病人。

根據指揮中心統計，今年1月至7月27日，本土輕症、無症狀個案累計444萬4003例、占99.54%，中症累計1萬1436例、占0.26%，重症累計9200例、占0.20%，其中死亡累計7923人。（編輯：管中維）1110729