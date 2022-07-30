機捷A3新北產業園區站 8月起提供預辦登機

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桃園機場捷運A3新北產業園區站，8月起將有預辦登機服務，營運時間為上午9時到下午4時，共有6家航空公司駐點服務。（桃園捷運公司提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月30日

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（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園大眾捷運股份有限公司今天表示，8月起A3新北產業園區站將有預辦登機服務，營運時間上午9時到下午4時；新北巿民出國將更輕鬆，飛機起飛前3小時完成行李托運手續即可。

桃捷公司發布新聞稿說，繼桃園機場捷運線A1台北車站設有預辦登機（出國行李托運）服務後，8月起A3新北產業園區站也跟進。

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桃捷公司表示，在A1台北車站駐點提供預辦登機服務航空公司有中華航空股份有限公司、長榮航空股份有限公司、立榮航空股份有限公司、華信航空股份有限公司及全亞洲；A3新北產業園區站除這5家，新增台灣虎航股份有限公司。

桃捷公司說，8月起要出國的新北巿民可利用新北環狀線，在Y20新北產業園區站下車，不用出站就扺達機捷A3新北產業園區站，把行李交給預辦登機行李托運服務，接著「兩手空空」直接到桃園國際機場，省去拖拉笨重行李不便。（編輯：李明宗）1110730