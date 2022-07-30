寶可夢風潮席捲 黑色皮卡丘主題房登台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金普頓大安酒店攜手時尚複合名店INVINCIBLE，把藤原浩的INN Thunderbolt Project By FRGMT & Pokémon帶來台灣，讓黑色皮卡丘、黑色卡比獸等限定角色都將一併出現。（圖取自facebook.com/invinciblecreative）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北30日電）近期吹起一陣寶可夢風潮，像是麥當勞皮卡丘置物籃吸引不少民眾排隊購買，又有飯店業者宣布，將與時尚複合店INVINCIBLE合作，把風靡世界的黑色皮卡丘、黑色卡比獸都帶來台灣。

近期台灣吹起一股寶可夢炫風，台灣麥當勞推出皮卡丘置物籃受到民眾喜愛，吸引不少旅客排隊購買外，推出的香蕉巧克力風味雙餡派也換上伊布包裝，皮卡丘、快龍、伊布以及超夢等也躍上產品包裝，讓許多寶可夢迷想要排隊購買。

而飯店業者也加入這波寶可夢風潮，金普頓大安酒店攜手時尚複合名店INVINCIBLE，把藤原浩的INN Thunderbolt Project By FRGMT & Pokémon帶來台灣，讓黑色皮卡丘、黑色卡比獸等限定角色都將一併出現。

金普頓大安酒店發出新聞稿表示，Thunderbolt Project By FRGMT & Pokémon源於2018年，在世界各地獲得相當人氣，並於2020年底由INVINCIBLE引進，並造成搶購風潮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金普頓大安酒店說，這次合作與INVINCIBLE將整層以INN Thunderbolt Project By FRGMT & Pokémon主題重新規劃，旅客一走進專屬樓層，印入眼簾的將是叢草森林，入住旅客除了能獲得黑魂皮卡丘或黑魂卡比獸外，還有專屬限定商店。

除此之外，中華航空日前則是宣布參與日本寶可夢公司的「飛翔皮卡丘計畫」，推出皮卡丘彩繪機，預計今年秋季起飛，同時也會開發一系列皮卡丘機上商品。（編輯：陳政偉）1110730