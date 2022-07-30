「麟洋配」東奧奪金週年 紀念酒亮相

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台灣羽球黃金男雙組合「麟洋配」李洋（中）、王齊麟（左）30日在台北合體亮相，參與金門酒廠為2人量身打造的「麟洋配Live Young」奪金週年紀念酒發表活動。右為金門縣長楊鎮浯。（飲酒過量有害健康；酒後勿開車；未成年請勿飲酒）（金門酒廠提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月30日

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）李洋與王齊麟去年7月31日在東京奧運勇奪羽球男雙金牌，金門酒廠為2人量身打造的「麟洋配Live Young」奪金週年紀念酒，以及「李洋16年紀念酒」，在1年後的今天亮相。

金酒公司晚上發布新聞表示，才結束台北公開賽的麟洋2人趁著空檔，選在奧運奪金日週年前夕，來到金門酒廠在台北開設的「KK Bar金酒吧」快閃現身，與化身一日店長的金門縣長楊鎮浯，暢談各自人生的「轉烈」時刻。

楊鎮浯以一日店長身份，為2人調製以58度金門高粱酒為基酒的「人生轉烈點」高粱特調；在輕鬆氛圍下，李洋與王齊麟分享各自的人生「轉烈」點時提及，面臨爆紅的關注與期待，陸續比賽有輸有贏，面對網友批評時，只能以更多練習及加倍努力來回應。

楊鎮浯從金門帶來歷經1年打磨，專門為2人量身打造的「麟洋配Live Young」奪金週年紀念酒，以及見證李洋16年來鞎苦訓練的「李洋16年紀念酒」，勉勵兩人始終保積極及Live Young精神，永不放棄，向2年後的奧運金牌邁進。

金酒表示，高粱特調酒吧「KK Bar金酒吧」，是金門酒廠在70週年時刻，決心「轉烈」翻轉品牌，貼近年輕世代的對話平台，邀請由金酒長期贊助的運動員李洋，以及奪金搭檔王齊麟前來酒吧開箱。（編輯：孫承武）1110730

（飲酒過量有害健康，酒後不開車）