廢棄物定義難釐清 廢清法修法邀公協會、NGO研商

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（中央社記者張雄風台北31日電）行政院環境保護署下半年大修廢棄物清理法，原訂7月底預告草案，目前確定延期，主因在事業、一般廢棄物定義上不易釐清；預計下週將邀事業公協會、NGO團體進行草案研商會。

環保署預定下半年將進行廢棄物清理法（廢清法）修法，現行廢清法有77條，在全盤檢討後約半數都會進行修正，也是此法立法以來最大規模修正；預計將於下週分別與事業公協會、NGO團體等進行2場草案研商會。

環保署官員告訴中央社記者，原訂7月底前能預告草案，但在經過各部會研商後，經濟部、各地方環保局等針對草案內容仍有部分建議，因此會修改完成後，再與民間各單位研商；至於更進一步的期程規劃，則需要視研商情況而定。

環保署說明，其中最主要在廢棄物定義部分，原本規劃一般事業廢棄物項目中將納入商業；然而經討論後擔心許多地區有住商混合的情況，垃圾分類上不易釐清，因此將改為逐項認定的方式辦理。

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另外，環保署提到，新設的工業區應規劃廢棄物處理設施用地或管理計畫，亦即若未能在自家用地中設置廢棄物處理設施，就須提出聯合其他工業區共同處理廢棄物的規劃。

最後是關於「資源循環推動費」，環保署表示，這部分未做修改，主要是再次說明讓各界安心，「業者不會被剝兩層皮」。草案擬訂定一套收費公式，直接向循環責任業者收費，並放在資源回收基金當中，向下補貼給再利用機構或最終使用者，以彌補再生粒料價格高於天然粒料的情況。（編輯：管中維）1110731