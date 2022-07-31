中油8/1起汽、柴油各漲2角 95無鉛每公升31元

（中央社記者謝方娪台北31日電）國際油價微幅走跌，但因新台幣兌美元貶值，國內油價依公式計算調漲，台灣中油透過雙重平穩機制吸收部分漲幅，宣布自1日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元。



調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.3元。



中油表示，受俄羅斯減供輸往歐洲的天然氣與美國聯邦準備理事會（Fed）升息3碼等因素影響，國際油價震盪微幅走跌。



本週浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價小跌0.05美元，但新台幣兌美元匯率貶值0.02元，國內油價依公式計算漲幅為0.02%。



按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油原應每公升各調漲5.4元及6.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各由中油吸收4.9元及6.3元。



吸收後95無鉛汽油超出30元，因此中油進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。



因雙重平穩機制啟動，汽、柴油每公升各由中油吸收5.2元及6.6元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.2元。



中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，累計今年至6月底止，中油共吸收約205.15億元。（編輯：林淑媛）1110731