桃機防疫巴士免費搭乘 全台停靠9站點

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（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）桃園國際機場防疫巴士，今天起開放入境旅客免費搭乘，全台9大站點台北、新北、台中、雲林、嘉義市、嘉義縣、台南、高雄、屏東，一天最少9班，並視搭車人數加開班次。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，配合中央流行疫情指揮中心放寬入境名額及開放親友接送措施，陸續擴充疏運相關能量，桃園機場防疫巴士開放入境旅客免費搭乘，總計停靠9大站點，包括台北市、新北市、台中市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣。

桃機公司表示，相關搭乘資訊可於桃園機場官網及防疫巴士（龍泰巴士）臉書Facebook查詢，一天最少有9班車，提供入境旅客最完整服務，也歡迎旅客及接機親友多加利用。

桃機公司說，桃園機場防疫巴士採梅花座乘坐以維持防疫距離、固定時刻發車，並視旅運狀況機動加開班次。在抵達目的地縣市後，雙北線由於地方防疫車隊仍有支援社區防疫接送任務，因此入境旅客需搭配親友接送；至於中南部旅客則可由親友接送，或搭乘防疫計程車前往檢疫地點。

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桃機公司指出，在機場唾液篩檢PCR部分，為避免行李手推車影響採檢區動線順暢，桃機公司已規劃暫存區，搭配保全人員現場協勤與路緣全程監控錄影，方便旅客暫時置放。呼籲旅客遵守現場人員指揮與引導，貴重物品隨身攜帶，以加速採檢效率。

桃機公司表示，將持續依據指揮中心與交通部指示，辦理機場相關防疫作為，並視疫情滾動調整防疫措施。（編輯：方沛清）1110801