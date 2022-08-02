詐欺投資簡訊多 上半年攔截2084萬則

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（中央社記者郭建伸台北2日電）警政署刑事警察局秘書林明俊表示，國家通訊傳播委員會（NCC）已經跟5大電信業者配合，今年1到6月累計攔截2084萬則詐欺簡訊，只要是填個資、加通訊軟體等投資簡訊，一定是詐欺，提醒民眾注意。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天偕幹事長張其祿及議員參選人，舉行「你被詐騙了嗎？資安漏洞沒人管 打擊詐騙慢半拍」記者會，呼籲政府應做到源頭管理、迅速救援，加強跨部會橫向聯繫，避免更多民眾受騙上當。

林明俊表示，近來股市蓬勃發展，民眾都想投資賺錢，目前主流詐欺手法是假投資，詐欺受騙年齡層多半偏高，以老年人為主，輕易相信在手機上收到詐欺簡訊內容。

林明俊表示，假投資的詐欺簡訊內容多半會提到高獲利、名牌、高手指點、內線，並且邀請民眾進入群組；群組內對話多半是詐騙集團的腳本，會聲稱自己獲利所得，以便取信民眾邀請進入小群組，連結到假的投資網頁。

林明俊指出，民眾一開始被騙假投資時，起初可能會小有獲利，因此會投入更多經費，直到有一天沒錢投入想獲利了結時，才發現網頁群組都關閉，才明白遭到詐騙。

對於詐欺簡訊，林明俊表示，國家通訊傳播委員會（NCC）已經跟5大電信業者配合，今年1到6月累計攔截2084萬則詐欺簡訊，並將群發簡訊的公司電話停號，目前共停話364個門號。

林明俊呼籲，只要民眾收到簡訊要求填個資，多半都是在騙民眾個資，若是簡訊要求加Line ID並且投資，也一定是詐欺，提醒民眾別上當。（編輯：張均懋）1110802