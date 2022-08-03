永康大灣交流道改善工程 都計變更通過都委會審議

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）為改善大灣交流道交通壅塞，解決晨昏尖峰時段易生回堵，南市都發局配合工務局辦理周邊道路拓寬規劃，都市計畫變更方案在7月22日台南市都市計畫委員會審議通過。

台南市政府都市發展局今天新聞稿表示，提送市都委會審議都市計畫變更內容，為配合工務局規劃長期方案，包括拓寬復興路，增設永久性右轉專用道；另為解決高速公路旁南下側車道汽、機車爭道問題，由南下匝道口至復興路間側車道，將再增加車道數以規劃機車專用道。

整體大灣交流道聯絡道路改善工程涉及變更都市計畫部分，市都委會審定後，將儘速提報內政部都委會繼續審議。後續即由工務局執行用地取得及道路闢建工程。

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國道1號永康大灣交流道自民國105年啟用以來，因採簡易型匝道設計，南北出入口與復興路口距離過近，晨昏尖峰時段易生回堵，地方民眾也向市府反映路口轉向動線複雜，車道停等空間不足，機汽車爭道。

為改善交通問題，南市府分工接力，由交通局改善交通管理、工務局推動道路拓寬及都發局配合長期方案辦理都計變更，並在國防部與台糖公司協力同意提供土地使用下，初步已見成效。大灣交流道位於永康區大灣，與永康交流道、仁德交流道為台南市區三大交流道， 也是距市中心最近交流。（編輯：孫承武）1110803