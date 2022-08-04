中國暫停台灣柑橘水產進口 農業金庫促銷抽禮券

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）中國持續停止進口台灣食品，最新一波包括柑橘、水產，柚子首當其衝，農委會將從8日起推出30萬份農遊券行銷，農業金庫也宣布在「農金安心GO」買文旦、石斑魚可抽2000元禮券。

中國新增暫停輸入台灣柑橘類水果、白帶魚、竹筴魚。農委會昨天表示，將推出消費滿新台幣600元抽200元農遊券促銷活動，中獎機會共30萬份，活動8日起展開，參與活動平台包含農漁會、農良直賣所及農產嘉年華、鱻魚購及漁業嘉年華等，下週公布完整的內容。

中秋節當令柚子首當其衝，農業金庫說，子公司農金資訊公司所經營的「農金安心GO」平台，即日起至9月8日推出中秋節檔期活動，期間有3次消費滿1000元抽2000元禮券的機會，大小獎項每次抽出8名幸運中獎兒。

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關於文旦，「農金安心GO」平台的「中秋好禮柚團圓」專區，產品來自麻豆區、下營區、花蓮市、壽豐鄉、瑞穗鄉、斗六市等地，有「LV特等獎高級文旦禮盒」、30與40年以上的「老欉文旦禮盒」等多樣化選擇。

「國產石斑專區」的石斑魚和禮盒，則來自林邊區、梓官區、永安區、彰化區、澎湖區和中華民國全國漁會，產品包含「鑽石鱸鰻好鰻意組」或「海龍王石斑禮盒」等，都是產地直送的安心驗證石斑魚。（編輯：陳清芳）1110804