對勞動事務有重要貢獻 勞動部擬發專業獎章
2022/8/4 15:09
（中央社記者吳欣紜台北4日電）為獎勵從事勞動事務並具有重大貢獻事蹟人士，勞動部近期預告法規，將組成專案小組審查並頒發專業獎章，給對勞動政策、法規或突發工安事故有重大具體貢獻或處置得宜之人。
勞動部近期參考其他部會專業獎章辦法，預告「勞動部專業獎章頒給辦法」草案，預告期至9月30日止。
根據法規內容，包含對勞動政策、制度、法規規劃或推動有重大具體貢獻事蹟，對勞動事務或政策提供興革意見、研究發明或著作經審定或採行有重大具體貢獻事蹟，對突發的重大工安事故處置得宜、有效維護勞工及公眾生命財產安全而有重大具體事蹟者等，都是獎章的受獎資格條件之一。
勞動部綜合規劃司副司長賀麗娟告訴中央社記者，勞動部專業獎章除了由勞動部主動頒給外，也可接受推薦，勞動部後續會組成審查小組審查，經審查通過後就會報請部長核定，以公開儀式頒發。
賀麗娟說，專業獎章並沒有限制每年一定要頒發或者是限定多少人可以獲得，只要有人推薦就會審查，目前先預告草案，待公告底定後就會開始籌備組成審查小組。
根據法規內容，勞動部專業獎章分為一等、二等、三等，除事蹟特著或情形特殊者外，初次頒給三等，並得因積功晉等，而同一事蹟不得頒給二個等次以上的獎章。（編輯：管中維）1110804
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。