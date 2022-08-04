種苗場推LINE下單機制 提高育苗業客服效能

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）行政院農業委員會種苗改良繁殖場今天表示，與資訊業者合作，將蔬菜種苗產銷管理系統與LINE@串接，開發出線上下單功能，也可作為行銷管道運用，可提高育苗場的客服效能。

種苗場發布新聞稿說明，系統新功能可以自動將客戶的LINE ID帶入行動表單，進行客戶身分確認，並整合至「蔬菜種苗智慧化產銷管理系統」。

使用此系統的育苗場，可將現有種苗產品利用系統轉上架到育苗場LINE@官方帳號，主動推播給客戶；客戶再根據推播的產品項目做線上下單，或是預購其他種苗；育苗場訂單處理人員在系統後台確認後，訂單就能成立。

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種苗場評估，這項線上下單功能可以成為育苗場推播超量生產蔬菜種苗新的管道，有助於降低種苗生產的損耗，客戶也可以線上查詢訂單進度，相對於過去用電話下單、手記資訊等方式，可協助育苗場提升客服效能。

種苗場說，目前有蔬菜育苗場二代接班的青農使用「蔬菜種苗智慧化產銷資訊管理系統」與LINE@官方帳號整合後的線上下單功能，初期推廣種子農藥店兼售蔬菜種苗的業者使用，應可有效減少人工處理少量多樣化蔬菜種苗的出錯機率，未來將擴大推廣讓國內蔬菜種苗業者使用。（編輯：管中維）1110804