汽柴油下週估漲3角 油價平穩雙機制續運作

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（中央社記者曾智怡台北5日電）因利比亞原油產量回升至每日120萬桶，又逢美國7月製造業PMI轉弱，國際油價應聲下跌；中油油價平穩雙機制運作之下，預估8月8日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調漲新台幣0.3元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.6元。

根據中油浮動油價公式，累算至8月4日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶99.96美元，較上週106.05美元下跌6.09美元；新台幣兌美元匯率為29.99元，較上週29.924元貶值0.066元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲4元，柴油調漲5.4元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估8月8日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調漲0.3元。（編輯：張均懋）1110805