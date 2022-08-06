閩南語認證考試登場 B卷報考人數首破萬
2022/8/6 12:17（8/6 12:51 更新）
閩南語語言能力認證考試6日登場，總報名人數達1.9萬人，考生中年紀最小的是4歲謝立竑。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年8月6日
（中央社記者陳至中台北6日電）閩南語語言能力認證考試今、明兩天在全國登場，總報名人數達到1.9萬人，中級、中高級的B卷，報考人數更首度超過1萬人。學生為主要族群，反映年輕世代學習本土語言的風氣。
閩南語認證考試已邁入第13年，不限國籍和年齡，只要是對閩南語有興趣的人，都可報名參加。近年即便受COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情衝擊，報名人數仍屢創新高，今年達1萬9487人報考，其中B卷首次突破萬人報名，占報名總數52%。
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教育部指出，學生是報名人數最多的族群，其中12歲以下有4595人，最小為4歲，還有來自馬來西亞、日本、印尼、越南等不同國家的考生前來共襄盛舉。團體報名冠軍為台南市海佃國中，今年共有309人，連續6年成為全國第一。
受疫情和考生人數增長影響，今年閩南語認證考試採分流，首度分2天考試，A卷（基礎及初級）今天考試，B卷（中級、中高級）、C卷（高級、專業級）則是明天測驗。考試成績預定於10月17日上午9時起開放網路查詢。（編輯：陳政偉）1110806
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