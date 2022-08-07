早安世界》國軍愛三防空雷達監控中共軍演 美澳日重申維護台海和平
國軍愛三防空雷達監控中共軍演 美澳日外長重申維護台海和平
針對中共持續在台灣周邊軍演，空軍6日表示，防空飛彈部隊持續運用愛國者三型飛彈防空雷達追蹤監控，嚴密監控敵情狀況，捍衛領空。同時，國防部為反制假訊息輿論戰，發布圖卡說明海軍迪化軍艦在台灣東部海域監控中國軍艦。共軍對台灣的威脅舉動引發區域國家高度關切，美國國務卿布林肯、澳洲外長黃英賢與日本外務大臣林芳正5日在柬埔寨金邊舉行三邊對話後發出聯合聲明，敦促中國立即停止軍演，並表示澳洲、日本與美國對台灣採行的一中政策與基本立場沒有改變。（看完整報導）
聖文森及格瑞那丁總理今抵台訪問5天 蔡總統以軍禮歡迎
加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福應中華民國台灣政府邀請，7日起至12日率團訪台，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將見證龔薩福總理、法務部長蔡清祥簽署台聖兩國「刑事司法互助條約」及「移交受刑人條約」，及與教育部長潘文忠簽署「高等教育合作意向書」，強化兩國司法及教育合作。龔薩福此行是第12次訪問台灣，其中11次是以總理身分來訪。此行是他在2020年11月第5度勝選連任總理職務後首次訪台。（看完整報導）
中國擾台電子零組件進口 學者：如加禁令將是七傷拳
美國國會眾議院議長裴洛西訪台觸發中國暫停輸入台灣食品、水果、部分漁產品與調製食品等品項，也暫停對台灣出口天然砂。據日本經濟新聞最新報導，iPhone製造商蘋果已向供應商提出要求，要確保從台灣出貨到中國的物品須符合中國海關的規定（產地須標記「中國台灣」或「中華台北」），以免遭到扣留。學者分析，中國高度仰賴台灣零組件，加大禁令恐自損。產業專家研判，台海局勢緊張可能牽動地緣政治出現新變化，預期美國應該會加大對中國的管制力道，美國、日本與台灣的合作關係將更加緊密，歐盟則應該會與中國保持更大的距離。（看完整報導）
中科院副院長歐陽力行心臟病發猝逝 享年57歲
中山科學研究院副院長歐陽力行南下參與公務活動期間，於6日上午被發現陳屍於屏東下榻旅館房間內，享年57歲。警方勘查房間內部並無外力侵入，恆春鎮衛生所協助行政相驗死因為心臟病發。歐陽力行擁有美國華盛頓大學流體力學博士學位，今年2月屆齡退伍後轉任中科院副院長，督導各型飛彈生產工作。中科院指出，歐陽力行任職期間戮力從公、勇於任事，已安排專人陪同家屬協助處理後續治喪事宜。（看完整報導）
蘇貞昌允核定淡北道路 竹圍交通瓶頸可望紓解
行政院長蘇貞昌6日訪視淡北道路計畫時表示，將盡速核定並補助經費。新北市政府回應說，淡北道路是改善台2線塞車的救命道路，可紓解竹圍路廊交通瓶頸，讓雙北市民雙贏。蘇貞昌除承諾支持淡北道路建設經費，也認為交通部為紓解淡水地區往新北市三重、蘆洲、五股、新莊的車流，規劃評估由淡江大橋串連淡北道路、新建關渡大橋、台64線快速道路的整體路網，是更可行方案。（看完整報導）
台北市12月1日起禁一次用塑膠飲料杯 業者配合意願高
全台地方政府在113年12月31日前須提報限用一次用塑膠飲料杯的期程，依據環保署近日核定的台北市所提報計畫，台北市各飲料店12月1日起不得提供一次用塑膠飲料杯，將成為全台最早實施的縣市。台北市環保局表示，業者多數願意配合，將儘早評估使用可替代材質、鼓勵自備環保杯，以及建立循環杯借還系統等。（看完整報導）
BA.5入侵 海南三亞突封城 韓國疫情擴散不排除重啟社交距離規範
海南三亞市疫情防控工作指揮部消息指出，三亞市COVID-19疫情十分嚴峻，為盡快阻斷病毒擴散蔓延，6日凌晨6時起實行臨時性全域靜態管理，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通，估計有8萬名外地遊客被迫滯留在當地。另外，韓國疫情再次擴散，本週至今已連續5天單日新增確診破10萬例，相關單位預估，高峰可能達到單日15萬例；若疫情遲未緩解，不排除再次實施社交距離規範。（看完整報導）
科學家恢復死豬細胞與血液循環 可能改寫死亡定義
2019年，一支美國團隊在豬隻被斷頭數小時之後，成功恢復了豬腦中的細胞功能，震驚科學界，如今研究小組尋求將這種技術擴展到全身。3日團隊宣布，他們在豬隻死亡一小時之後，成功恢復牠們體內血流和細胞功能。專家們表示，這項突破可能意味著死亡定義需要更新。法新社報導，此一發現為人類未來一系列醫療應用帶來新希望，不過，這也可能引發有關這類程序倫理問題的辯論。（看完整報導）
U12世界盃莊博淵逆轉二壘安打 台灣擊敗韓國闖進季軍戰
U12世界盃棒球賽台灣隊6日複賽遭遇韓國，前4局兩隊各僅敲出1支全壘打，台灣隊5局下2人出局後有攻勢，靠著四壞保送、失誤、保送攻佔滿壘，莊博淵適時二壘打，一棒打回2分，幫助球隊翻轉戰局。台灣隊勝出也將韓國擠出4強之外，7日將與多明尼加爭季軍，冠軍戰組合則為美國和委內瑞拉。（看完整報導）
土耳其播台灣動畫 敘利亞童走3公里看「幸福路上」
土耳其雷伊漢勒市位於土敘邊界，小鎮居民僅10萬，卻收容逾25萬敘利亞難民，其中多數是婦女及兒童。難民平時只求基本溫飽根本不敢奢望任何休閒娛樂，今年夏天在台灣外交部、文化部及民間企業支持下的「台灣動畫電影嘉年華」，讓他們喜出望外。6部台灣原創動畫配上土耳其、阿拉伯文雙語字幕，讓敘利亞兒童葳恩與家人步行3公里特地捧場，有的孩子喜歡「幸福路上」，有的愛「金魚」，還有人直呼看不過癮。（看完整報導）
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