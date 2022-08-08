無薪假人數減逾2600人 近7成為住宿餐飲業

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勞動部8日更新減班休息統計，這期的實施人數較上期減少2634人。圖為新北市板橋火車站商圈，一名餐飲業服務人員正在整理桌面。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）勞動部今天更新減班休息（無薪假）統計，這期的實施人數較上期減少2634人，其中近7成為住宿餐飲業，勞動部指出，有吃到飽餐廳及中大型飯店感受人流回籠，提前停止實施。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2864家，實施人數1萬8699人，與上期公布實施家數計3083家、實施人數2萬1333人相比，這次家數減少219家、人數減少2634人。

勞動部8日更新減少工時事業單位統計，總計實施家數2864家，實施人數1萬8699人（圖取自勞動部勞動統計查詢網網頁statfy.mol.gov.tw）

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，這期實施人數較上期減少，部分為續簽效應，事業單位可能還在申請實施下期的減班休息中，但是從數據來看，住宿餐飲業確實有「實質」減少。

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黃維琛指出，這期住宿餐飲業的實施人數較上期減少1700多人，占總減少人數近7成，其中有一家吃到飽餐廳停止實施400多人，而且是「提前」一個多月停止實施；另外，在中南部也有2家中大型的飯店，分別為100多人及70、80人等，也停止實施減班休息。

黃維琛說，不論從人數或者是天數都可以感受到住宿餐飲業有減少實施減班休息，包含提前停止實施或者是實施人數漸漸減少，主要是受到人流回籠，目前暑假效應還在，9月以後也可能有其他團旅等持續，事業單位實施減班休息情況可望持續減少。（編輯：陳政偉）1110808