6月餐飲業營業額年增61.7% 創統計以來最大成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北25日電）經濟部公布6月餐飲業營收新台幣619億元，年增61.7%，創下有統計以來最大增幅。顯示今年疫情趨緩、外食消費增加與低基期所致，展望7月表現，經部預估營業額上看644億元，將有望維持成長軌跡。

經濟部統計處今天公布6月餐飲業營業額為619億元，年增61.7%，已連2個月正成長。其中，餐館業營收年增達61.7%，飲料店營收年增達66.6%，外燴及團膳承包業營收年增46.9%。累計今年上半年餐飲營業額達到3990億元，為歷年同期次高，較去年同季成長10.4%。

統計處副處長黃偉傑分析，6月餐飲業營業額年增達61.7%，為有統計資料以來最大增幅，主因為去年同月因三級警戒期間禁止內用，基期偏低，加上業者推出促銷活動推升營收所致，此外，今年以來疫情減緩的趨勢漸顯，加上疫苗普及率增高，使得民眾開始願意出來消費與用餐。

對於餐飲業6月營收是否已回到疫情前水準？黃偉傑說，109年6月餐飲營業額為638億元，再往前推到108年6月則為686億元，以規模值來看，雖尚未回到疫情前標準，但已達到600億元以上，較能安心的水準。

經濟部預估7月餐飲業營收表現為632億元至644億元之間，年增率估為48.5%至51.5%之間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望下半年，黃偉傑分析，若無疫情再次升溫、變種病毒等狀況，樂觀預估下半年內需表現仍會不錯。不過他也強調，仍要注意通膨壓力這一項變數。

黃偉傑解釋，如果通膨持續造成壓力，將擔心影響消費者的購買意願，但因為基期因素，目前還看不出來是否已受影響，仍須待基期因素消失後，再觀察7、8月營收，比較能釐清。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1110725