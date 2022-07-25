更多編輯台推薦新聞：
法國將祭規範防止能源浪費 開空調必須關門違者可能遭罰款
國際

法國將祭規範防止能源浪費 開空調必須關門違者可能遭罰款

圖輯／萬安演習北市首度全面離車疏散 民眾擠超商避難街頭如空城
生活

圖輯／萬安演習北市首度全面離車疏散 民眾擠超商避難街頭如空城

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

消費動能回籠 6月零售營業額3265億創同期新高

2022/7/25 21:15（7/25 21:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
經濟部25日公布6月批發、零售及餐飲業營業額，零售業營業額達新台幣3265億元，創下同月新高，年增22.5%。圖為高雄民眾前往新興區逛街。（中央社檔案照片）
經濟部25日公布6月批發、零售及餐飲業營業額，零售業營業額達新台幣3265億元，創下同月新高，年增22.5%。圖為高雄民眾前往新興區逛街。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北25日電）經濟部今天公布6月批發、零售及餐飲業營業額，象徵內需動能的零售業營業額達新台幣3265億元，創下同月新高，年增22.5%，其中，布疋及服飾品零售業與百貨業營業額年成長均逾1倍，除了基期較低之外，也凸顯民間消費回籠。

統計前6月零售業營業額達2兆436億元，創下歷年同期新高，較去年同期成長6.7%。

經濟部統計處副處長黃偉傑今天公布6月批發、零售及餐飲業營業額統計。批發業營業額為1兆898億元，年增10.5%，創歷年同月新高，且連20個月正成長；零售業為3265億元，年增22.5%，營業額寫歷年同月新高，增幅為歷年單月最大；餐飲業營業額為619億元，年增61.7%，成長率創下有統計以來最高。

6月零售業中，布疋及服飾品零售業年增130.7%成長顯著，黃偉傑分析，去年6月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情三級警戒管制措施，導致實體門市來客數大幅減少，基期較低所致。

此外，今年疫情獲得控制，管制解除帶動人流回籠，綜合商品零售業年增達24.2%，百貨公司及其他綜合商品零售業營收，年增分別達到173.8%、61.7%。

黃偉傑進一步分析，便利商店因展店、飲料及鮮食業績成長，營收年增11.4%；量販店營收年增6%，主因是業者強打年中慶促銷，帶動民生用品需求成長。

不過超級市場呈現年減11.1%，則是因為去年6月民生物資囤貨需求大幅增加，基期較高所致。

至於6月批發業營業額為1.08兆元，觀察批發業各行業表現，黃偉傑分析，機械器具批發業年增11.9%，主因為5G應用、車用電子、雲端運算等電子元件需求續溫，加上半導體產品價格調漲所致；食品飲料及菸草批發業年增12.1%，則有食品價格調漲，以及去年同月因疫情衝擊基期較低因素。

至於藥品及化粧品批發業能創造年增32.8%的佳績，主因為醫療院所及下游零售端，對藥品及快篩試劑產品需求增加所致；而家用器具及用品批發業年增率達15.9%，則是因為配合零售端促銷活動鋪貨增加，以及部分家電商品價格調漲所導致。

展望未來，黃偉傑評估隨著國內疫情穩定，防疫措施逐步開放、暑假旺季與國旅補助方案開跑，都有助推升消費動能，加上比較基期較低，預期零售營業額可望持續成長。

黃偉傑預估批發、零售業7月營收表現，批發業為1兆369億元至1兆671億元之間，年增率為3%至6%；零售業為3382億元至3473億元之間，年增率為11.3%到14.3%。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1110725

延伸閱讀
6月餐飲業營業額年增61.7% 創統計以來最大成長通膨吃掉薪水漲幅 今年前5月實質經常性薪資負成長超商量販掀跨業大戰 零售業邁向全通路時代民間消費不如預期 台經院下修經濟成長率到3.81%畢業季尋職潮湧現 6月失業率3.74%創近8個月新高
黃偉傑
液晶面板及零件生產指數年減35% 創逾2年最大減幅6月工業生產指數寫同期新高 增幅意外創下逾2年新低
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族