消費動能回籠 6月零售營業額3265億創同期新高

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）經濟部今天公布6月批發、零售及餐飲業營業額，象徵內需動能的零售業營業額達新台幣3265億元，創下同月新高，年增22.5%，其中，布疋及服飾品零售業與百貨業營業額年成長均逾1倍，除了基期較低之外，也凸顯民間消費回籠。

統計前6月零售業營業額達2兆436億元，創下歷年同期新高，較去年同期成長6.7%。

經濟部統計處副處長黃偉傑今天公布6月批發、零售及餐飲業營業額統計。批發業營業額為1兆898億元，年增10.5%，創歷年同月新高，且連20個月正成長；零售業為3265億元，年增22.5%，營業額寫歷年同月新高，增幅為歷年單月最大；餐飲業營業額為619億元，年增61.7%，成長率創下有統計以來最高。

6月零售業中，布疋及服飾品零售業年增130.7%成長顯著，黃偉傑分析，去年6月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情三級警戒管制措施，導致實體門市來客數大幅減少，基期較低所致。

此外，今年疫情獲得控制，管制解除帶動人流回籠，綜合商品零售業年增達24.2%，百貨公司及其他綜合商品零售業營收，年增分別達到173.8%、61.7%。

黃偉傑進一步分析，便利商店因展店、飲料及鮮食業績成長，營收年增11.4%；量販店營收年增6%，主因是業者強打年中慶促銷，帶動民生用品需求成長。

不過超級市場呈現年減11.1%，則是因為去年6月民生物資囤貨需求大幅增加，基期較高所致。

至於6月批發業營業額為1.08兆元，觀察批發業各行業表現，黃偉傑分析，機械器具批發業年增11.9%，主因為5G應用、車用電子、雲端運算等電子元件需求續溫，加上半導體產品價格調漲所致；食品飲料及菸草批發業年增12.1%，則有食品價格調漲，以及去年同月因疫情衝擊基期較低因素。

至於藥品及化粧品批發業能創造年增32.8%的佳績，主因為醫療院所及下游零售端，對藥品及快篩試劑產品需求增加所致；而家用器具及用品批發業年增率達15.9%，則是因為配合零售端促銷活動鋪貨增加，以及部分家電商品價格調漲所導致。

展望未來，黃偉傑評估隨著國內疫情穩定，防疫措施逐步開放、暑假旺季與國旅補助方案開跑，都有助推升消費動能，加上比較基期較低，預期零售營業額可望持續成長。

黃偉傑預估批發、零售業7月營收表現，批發業為1兆369億元至1兆671億元之間，年增率為3%至6%；零售業為3382億元至3473億元之間，年增率為11.3%到14.3%。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1110725