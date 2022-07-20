飯店業月薪3萬找嘸人？發展署派員對症下藥

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）飯店業頻喊缺工，勞動部協助媒合人才，但卻因求才廠商未發面試通知導致媒合率低，發展署今天說，將針對月薪3萬元以上飯店職缺「對症下藥」，派員一對一協助職缺調整媒合。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩加上國內旅遊復甦，近期有許多飯店業者頻喊缺工，勞動部勞動力發展署為協助廠商補足人力，昨天邀集交通部觀光局、相關旅館公會代表及部分飯店業者開會研商。

勞動力發展署就業服務組組長陳世昌告訴中央社記者，針對飯店旅宿業缺工，交通部觀光局有提供一份有人力需求的428家旅館業者名單，發展署後續也一一協助媒合，但許多求才廠商因5、6月的疫情而未發出面試通知，導致媒合率低，因此又召集相關單位開會。

陳世昌表示，昨天在會議中，相關旅館公會代表也有特別說明這個行業的特殊及困難之處，也表明認為房務薪資行情應該在新台幣2萬8000元至3萬2000元之間，因此發展署決議針對飯店業所提供的3萬元以上薪資職缺來「精準推介」。

陳世昌說，針對3萬元以上薪資職缺，發展署各分署將派員到工作場合實際了解職缺的內容與工作能力要求，也會「對症下藥」詢問業者到底需要什麼樣的人才，並協調業者調整職缺薪資或工作安排，來積極辦理單一或聯合徵才活動。

陳世昌舉例，過去飯店旅宿業的房務人員工作模式可能是以一人為單位，負責固定間數的房務，工作內容從天花板到地板都由那一人統包處理，但由於現今社會可選擇的工作機會變多，現代人可能不喜歡這樣的工作模式，因此業者也可以思考採取分工模式，將房間分割成天花板都由同一人處理，或者調整工作時段、運用彈性工時勞工等其他措施。

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至於針對飯店業薪資3萬元以下的職缺，陳世昌強調，後續仍會持續提供一般求才服務，也會再視交通部觀光局所掌握旅宿業相關職務的合理薪資，再斟酌調整專案服務的對象範圍，也有協調觀光局可按月彙整旅館業者的人力需求職缺資訊，提供給發展署協助業者補足人力。

對於飯店業者頻喊缺工，陳世昌也說，根據勞動部職類別薪資調查，旅館業的平均薪資水準在各行業排倒數第3名，只有高於教育跟其他服務業，因此業者也應考量改善產業環境、適度調整求才條件，鼓勵國內勞動力投入。（編輯：張雅淨）1110720