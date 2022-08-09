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中國乾蓮子黃麴毒素超標近10倍 5940公斤遭退運

2022/8/9 11:53（8/9 12:36 更新）
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食藥署9日公布最新邊境查驗不合格產品清單，華陀扶元堂生藥科技股份有限公司從中國大陸進口一批「乾蓮子」檢出有致癌疑慮的黃麴毒素且超標近10倍，5940公斤全數退運銷毀。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 111年8月9日
食藥署9日公布最新邊境查驗不合格產品清單，華陀扶元堂生藥科技股份有限公司從中國大陸進口一批「乾蓮子」檢出有致癌疑慮的黃麴毒素且超標近10倍，5940公斤全數退運銷毀。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 111年8月9日
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（中央社記者張茗喧台北9日電）根據食藥署公布邊境違規清單，華陀扶元堂從中國進口的乾蓮子驗出有致癌疑慮的黃麴毒素且超標近10倍，5940公斤遭攔下；中國的不吸水砧板也未通過溶出試驗，1500組全數退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新邊境查驗不合格產品清單，共有16款進口食品及食品容器具檢驗不合格遭邊境攔下並退運銷毀，並未流入市面。

根據違規產品清單，華陀扶元堂生藥科技股份有限公司7月初從中國大陸進口一批「乾蓮子」，有致癌疑慮的總黃麴毒素共檢出109μg/kg，超標近10倍，5940公斤。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受記者電話聯訪時表示，這是6個月內首次驗到中國大陸的蓮子產品違規，將針對同一家進口商進口的蓮子產品加強抽批到20%至50%。

除了乾蓮子，一加一國際開發股份有限公司從中國大陸進口的「MAMA COOK義大利不吸水木纖維砧板」，也有M、XL等2款產品，在「水」溶出試驗項目中不合格。

陳慶裕說，這款產品是以木纖維為原料製作的砧板，由於表面包覆一層樹脂膜，為了確保原料穩定性，避免在使用時把溶出物吃下肚，食藥署會以水、醋酸、正庚烷模擬砧板接觸酸類或油脂類食物的狀態。

陳慶裕指出，食藥署利用攝氏95度高溫的水浸泡砧板達30分鐘，發現砧板的溶出產物高於標準，1500組違規產品全數遭退運銷毀。（編輯：陳政偉）1110809

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