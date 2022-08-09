保障部分工時勞工退休金 雇主須按月按薪級提繳

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（中央社記者張雄風台北9日電）勞動部今天表示，不論工作時間長短及計薪方式，部分工時勞工退休金權益與一般全職勞工一致，雇主應每月按勞工退休金分級表提繳，且不得將雇主應提繳退休金的金額，內含於勞工工資中。

勞動部勞動福祉退休司長謝倩蒨今天在例行業務說明會中表示，只要是適用「勞動基準法」具僱傭關係的勞工，雇主應依「勞工退休金條例」規定，按月提繳不低於每月工資6%的退休金，儲存於勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。

謝倩蒨進一步說明，事業單位在辦理提繳部分工時勞工退休金時，應以其全月工資所得總額，依「勞工退休金月提繳分級表」等級金額申報月提繳工資。

謝倩蒨舉例，若勞雇雙方約定每週工作1天、每天5小時，時薪新台幣200元，勞工當月工作4天，領取工資4000元，依照「勞工退休金月提繳分級表」，雇主應以4500元級距提繳，並註明為部分工時人員；雇主應以4500元級距提繳6%，等於勞工退休金金額為270元。

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勞動部並鼓勵部分工時勞工也可在每月工資6%範圍內自願提繳退休金，一來幫助勞工無痛式累積退休儲蓄，並可隨時停繳；其次自願提繳的退休金可從當年度個人所得總額扣除，節省應繳納的所得稅，可累積退休儲蓄。

勞動部說，及早參加自願提繳退休金，提繳時間越長，享有歷年收益越多，勞工年滿60歲，即可申請領回專戶內本金與收益，絕對領得到、不打折，並享有保證收益，保本又保息。（編輯：張芷瑄）1110809