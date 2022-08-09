太魯閣號半途冒黑煙 旅客花蓮瑞穗換乘自強號

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台鐵局花蓮運務段長吳金添9日指出，太魯閣號432次列車因機車頭故障，於瑞穗站停靠，將待深夜再拉回花蓮站檢修；機車頭故障詳細原因仍須檢查確認。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年8月9日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）台鐵太魯閣號樹林開往台東432次列車，晚間6時左右過花蓮光復站時冒出黑煙，機車頭故障，停靠瑞穗站，旅客全部下車，轉乘自強號434車次繼續南下。

台鐵局花蓮運務段長吳金添告訴中央社記者，太魯閣號432次列車因機車頭故障，於瑞穗站停靠，等待深夜再拉回花蓮站檢修；機車頭故障詳細原因還要再檢查。

旅客已於瑞穗站轉乘自強號434車次繼續南下，若旅客抵達目的地車站時間延誤45分鐘以上，可於1年內至全台各站辦理全額退費。（編輯：陳仁華）1110809