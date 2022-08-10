福壽山農場建場65年 甜蜜回顧種植溫帶水果辛酸史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中10日電）正值水梨、水蜜桃產季，民國47年前這些都是進口高級水果，福壽山農場建場65年後，回顧栽植溫帶水果歷程，不畏外界酸言冷語，憑藉「幹就對了」，讓台灣現在可品嚐好吃水果。

梨山地區現正值水蜜桃、梨子產季，福壽山農場今天在臉書（Facebook）專頁分享種植溫帶水果的歷史。福壽山農場指出，民國47年，農場員工歷經酷夏和寒冬的開墾，發現梨山地區的氣候和中國北方氣候相似，應可種植溫帶果樹。

文中提到，當時台灣所賣的水梨、桃子、蘋果等，都是進口的珍貴水果，價格相當昂貴；若能在台灣種出溫帶水果，不僅可提供國人所需，還能節約外匯支出，於是有了引進國外溫帶水果試種的計畫。

福壽山農場前場長宋慶雲見證農場近1甲子歲月，他回顧表示，當初種植溫帶果樹，遭受無數酸言涼語，但當時前總統蔣經國說「老宋，幹就對了」。

當時國家政府財政不佳，許多園藝前輩非但不表贊同，反而是多加指責，認為在亞熱帶地區的台灣種植落葉果樹，理論上行不通，根本用不著試驗，沒必要向國外購買果苗，浪費國家寶貴外匯。當時在地的農民也譏笑說，日本人在台灣50多年都沒做成的事，老弱殘兵還想成功。

民國48年，福壽山農場引進梨、桃、蘋果、李、梅、板栗、杏、柿、核桃、榛子、獼猴桃及藍莓等近200個品種試種，並汰選出優良品種果苗，提供當地農民、原住民種植，並指導如何種植，當時只有少數農友配合。

3年後結了桃子、4年後生了梨子、5年後結了蘋果，第一批水蜜桃收成時，宋慶雲就裝了兩大袋桃子，小心翼翼搭公車送到總統府。

因為農場當初的堅持，台灣有了高山的溫帶果樹種植，透過農場的經驗與擇良品種的分享，現在大家都能夠品嚐到好吃的台灣水果。（編輯：陳仁華）1110810