家事移工調薪至2萬 相關團體：僅平衡缺工壓力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北10日電）勞動部今天拍板家事移工調薪至新台幣2萬元，移工雇主團體認為，加薪僅解決現階段移工引進問題，移工團體則說，即便調至2萬仍低於基本工資，應思考將家事移工納長照資源。

國內基本工資薪資連年調漲，月薪已達2萬5250元，但家事移工的月薪從民國104年調至1萬7000元後，多年未調整，讓產業移工跟家事移工的薪資來到歷年最大差距8250元。

勞動部今天宣布家事移工調薪至2萬元，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會顧問張姮燕接受記者電話訪問指出，雇主在意的一直不是加薪的金額，而是希望透過循序漸進的加薪，達到留才的效果。

張姮燕說，加薪是否可以改變家事移工入境之後就想轉廠工的情況不得而知，勞動部應該思考如何解決逃逸移工等的問題，加薪只有解決現階段移工引進的問題。

台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮則說，家庭看護工薪資長期低薪，即便現在調到2萬，還是低於基本工資，勞動部規劃補貼雖是為了減少加薪對雇主產生的衝擊，但這幾個月去問雇主，其實很多雇主是願意出到每月2.3萬元的，勞動部宣布加薪只是平衡缺工壓力，不是真正的探究在全球化競爭下如何競爭長照人員。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳秀蓮也提到，以勞動部統計數字來算，家事移工一天工時約13小時，如果用月薪兩萬來計算就可以發現時薪非常低，「這符合一般勞工應該要有的薪資水平嗎」。

陳秀蓮表示，移工團體要求的還是家事移工必須要有基本工資、要有一般勞動條件保障，唯有雇主提供好的勞動條件大家才願意來，對於無法負擔的雇主，政府應思考將家事移工納入長照資源考量。（編輯：吳協昌）1110810