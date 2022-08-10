更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
能源價格下降 美國7月通膨率8.5%低於預期
首頁 / 生活

學界連署籲正視論文代寫 建立吹哨保護機制

2022/8/10 20:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北10日電）政治人物論文爭議不斷，學界近日發起連署，提出4點呼籲，其中包括要求教育部正視論文代寫問題，建立吹哨人保護機制。教育部則說，有主動查處代寫論文業者，學術倫理審查有保密機制。

台灣大學台灣文學所博士生吳嘉浤等人近日發起「大學授予政治人物學位應有公眾監督機制」連署，獲得多所公私立大專學者、研究生參與。

連署書提出4點呼籲，包括第一，要求爭議事件涉及的學校，應從嚴自清官學交易、破壞研究倫理的弊端，防止醜聞再現。第二，呼籲民代登記參選、政務官受任時，應將論文全文電子檔開放公眾下載。

第三，教育部應正視論文代寫的「槍手」問題，並儘速建立吹哨人保護、獎勵和免責制度。第四，對論文抄襲訂出學術倫理指引，例如同時指導人數上限、對教授究責、檢討論文浮濫設定保密年限等。

對於論文代寫爭議，教育部文字回應指出，已經訂有「教育部處理涉及學位授予法第十八條事件程序及裁罰基準」，代寫論文將處以新台幣60萬元到100萬元罰鍰，同時也主動查處代寫論文廣告，查獲屬實處以30萬元到100萬元罰鍰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

關於吹哨人保護機制，教育部指出，依據「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第11點規定，學術倫理案件的評審過程、審查人及評審意見等相關資料，都須保密。

至於限制論文指導人數的呼籲，教育部解釋，各系所領域與專業特性有所不同，博士、碩士指導也有差異，教授指導學生論文應兼顧學術要求及品質，學校也應積極強化學位論文品保及指導教授課責機制。（編輯：張芷瑄）1110810

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族