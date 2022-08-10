學界連署籲正視論文代寫 建立吹哨保護機制

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（中央社記者陳至中台北10日電）政治人物論文爭議不斷，學界近日發起連署，提出4點呼籲，其中包括要求教育部正視論文代寫問題，建立吹哨人保護機制。教育部則說，有主動查處代寫論文業者，學術倫理審查有保密機制。

台灣大學台灣文學所博士生吳嘉浤等人近日發起「大學授予政治人物學位應有公眾監督機制」連署，獲得多所公私立大專學者、研究生參與。

連署書提出4點呼籲，包括第一，要求爭議事件涉及的學校，應從嚴自清官學交易、破壞研究倫理的弊端，防止醜聞再現。第二，呼籲民代登記參選、政務官受任時，應將論文全文電子檔開放公眾下載。

第三，教育部應正視論文代寫的「槍手」問題，並儘速建立吹哨人保護、獎勵和免責制度。第四，對論文抄襲訂出學術倫理指引，例如同時指導人數上限、對教授究責、檢討論文浮濫設定保密年限等。

對於論文代寫爭議，教育部文字回應指出，已經訂有「教育部處理涉及學位授予法第十八條事件程序及裁罰基準」，代寫論文將處以新台幣60萬元到100萬元罰鍰，同時也主動查處代寫論文廣告，查獲屬實處以30萬元到100萬元罰鍰。

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關於吹哨人保護機制，教育部指出，依據「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第11點規定，學術倫理案件的評審過程、審查人及評審意見等相關資料，都須保密。

至於限制論文指導人數的呼籲，教育部解釋，各系所領域與專業特性有所不同，博士、碩士指導也有差異，教授指導學生論文應兼顧學術要求及品質，學校也應積極強化學位論文品保及指導教授課責機制。（編輯：張芷瑄）1110810