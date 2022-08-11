賺錢有數命要顧 漁業署補助漁船買充氣式救生衣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

漁業署11日表示，近5年漁船每年落海死亡船員約23人，將優先補助沿近海小型漁船筏及111年經許可從事遠洋漁業漁船買充氣式救生衣，並呼籲漁民出海作業務必要穿救生衣，才能多添一分保障。（漁業署提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年8月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北11日電）漁業署今天表示，近5年漁船每年落海死亡船員約23人，賺錢有數命要顧，優先補助沿近海小型漁船筏及111年經許可從事遠洋漁業漁船買充氣式救生衣，依發票金額補助，每件最多新台幣2000元。

農委會漁業署今天發布新聞指出，依據國外統計資料顯示，落海人員若沒穿救生衣，生存率僅約48%，有穿可提升至75%，而目前漁船配置的救生衣多為一般常見的泡棉式救生衣，體積大又厚重，會影響船員從事漁撈作業的活動力，增添甲板作業風險，所以船員穿著意願不高。

漁業署並說，而充氣式救生衣體積小，穿著時僅須將兩條氣囊掛在肩上，調整好鬆緊就可完成穿戴，經測試，漁民朋友反應頗佳，適合在海上作業時穿著，所以將補助下述兩類漁船購買。

其中總噸位未滿5噸的漁船、舢舨、漁筏的沿近海小型漁船筏船體小、配置作業人數1至2人，遇到海況變化時則易發生海難，優先補助購買1件充氣式救生衣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其次，遠洋漁船作業海域海象變化大，為提升外籍船員作業安全，補助經許可（每年許可一次）從事遠洋漁業的漁船購買，件數以漁業執照登記船員人數的2分之1為上限，詳細資訊可至漁業署官網，查詢「一百十一年度漁船充氣式救生衣補助作業要點」。

最後漁業署強調，賺錢誠可貴，性命價更高，且賺錢有數，性命要顧，呼籲漁民出海作業務必要穿救生衣，海上航行及作業時才能多添一分保障。（編輯：陳政偉）1110811