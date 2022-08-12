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第5屆百大青農疫情下拚營運 年營業額成長26%

2022/8/12 14:31
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（中央社記者楊淑閔台北12日電）農委會今天舉辦「第5屆百大青農畢業授證典禮暨青農展售活動」，在疫情期間仍投入專家輔導、設施設備補助等，協助擴大經營規模，年營業額共新台幣16億6679萬元，成長26%。

想體驗行政院農業委員會對第5屆百大青農的輔導成果及購買青農農產品的民眾，13至14日二天假日可前往台北希望廣場B區參與「第5屆百大青農成果展售活動」。

農委會指出，第5屆百大青農計輔導124名，其中男性93名、女性31名，輔導期間自109年1月至110年12月底，過程中雖面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情挑戰，仍投入1158名專家輔導人次、設施設備補助8977萬元、專案農貸4億8572萬元等。

農委會統計，經過上述輔導的青農，整體經營面積增加780公頃、蜂箱增加1110箱、觀賞魚增加250箱、農產運銷加工規模包含加工、集貨、物流場等增加16萬平方公尺、產品通過三章一Q的面積達630公頃。

三章一Q是指台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產標章，以及台灣農產品生產追溯QR Code。

另外，新品種研發121項次、加工研發159項次、新技術研發26項次及新營運模式發展24項次，並成立產銷班13班、合作社14家、農企業42家，年營業額總計16億6679萬元，整體營業額成長26%。

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農委會主秘范美玲說，這屆的百大青農都會關注整體性議題、做法問題，不僅於個人問題，這點與往年不同，很特別。

農委會補充，除了輔導百大青農，也在全國輔導成立在地青農交流服務平台，營造交流學習及互助合作的環境，已有17個縣市級及201個鄉鎮級在地青農平台，累計有6566名青農參加，農委會提供教育訓練、組織運作及產品行銷等輔導，還有優惠貸款、技術輔導等協助。（編輯：管中維）1110812

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