台糖：小農咖啡QR code活動結束 勿開啟危險網頁

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（中央社記者曾智怡台北12日電）台糖公司今天表示，宏都拉斯高地小農咖啡產品上市之初、上網登錄磚塊活動已結束，請持有舊包裝產品的消費者勿再掃描包裝上的QR code及開啟警示網頁，台糖已全面回收市面上流通的舊包裝產品。

台糖透過新聞稿說明，民國108年至110年間，台糖以關懷友邦小農的永續經營理念，與恩沛國際投資公司（IMPCT Coffee）合作，於宏都拉斯偏鄉興建學校。

合作期間，台糖宏都拉斯高地小農咖啡產品外包裝，印有一組專屬磚塊碼刮刮卡及登錄網站的QR Code，消費者掃描後會連結到由IMPCT Coffee建立的活動網頁。不過，活動網站已隨雙方合作關係到期而關閉，台糖也於去年中全面更換產品包裝。

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台糖表示，雖然已換包裝，但消費者端可能還擁有舊包裝產品，近日台糖發現掃描舊包裝QR Code後，該網址已由其他公司租用，會顯示危險網頁資訊，因此呼籲持有舊包裝產品的消費者，勿掃描QR code與開啟網站。

台糖補充，產品上沒有磚塊刮刮卡的包裝才是最新的包裝，新包裝除原有高地小農達人烘焙版，也新增果香味的「卡內特」新風味供消費者選擇。（編輯：張良知）1110812