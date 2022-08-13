名人職涯講座 陳彥博9/7分享突破逆境歷程

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）極地超馬運動員陳彥博是超馬選手也是演講者、作家，透過跨領域嘗試不斷挑戰自我，即便曾罹癌仍澆不熄他突破逆境的意志，發展署9月7日舉辦名人講座，邀請陳彥博分享職涯。

協助青年就業釐清個人職涯，勞動部勞動力發展署北分署會定期舉辦名人職涯講座，9月7日下午1時30分將邀請陳彥博在「台灣原住民族文化館-演藝廳」分享其競賽生涯、抗癌歷程以及不斷挑戰個人極限突破逆境的故事。

北分署表示，陳彥博國中時是競速滑輪選手，卻在高中時以非科班生錄取成淵高中田徑隊，專攻長跑並跑出興趣與自信，後來他也在台灣及國際田徑、路跑賽事屢屢創下亮眼成績。

2008年，陳彥博與超馬好手林義傑、劉柏園組隊，首次挑戰磁北極650公里極限馬拉松，不但創下歷屆最年輕成功挑戰完賽紀錄並獲得第3名的好成績，這也成為他人生的轉捩點，跨入極地賽的世界。

北分署提到，即使陳彥博在25歲嶄露頭角之際發現罹患咽喉癌，仍澆不熄他對跑步的熱情，在成功抗癌後不但參加南非喀拉哈里沙漠超級馬拉松賽，更以過人的意志力拿下第3名佳績。

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北分署指出，陳彥博除了是超馬選手，同時也是演講者、作家，透過跨領域的嘗試，挑戰自己的可能性，秉持堅持到底的精神，就如同在賽事中跨越自我極限，不斷創造人生賽事高峰。

勞動力發展署北分署分署長賴家仁表示，為了協助青年朋友釐清個人職涯目標與方向，北分署規劃「青年就業達人班」並邀請各領域名人分享職場經驗，盼讓青年朋友在成功經驗的引領下，逐步實現夢想，講座採實體與線上同步進行，歡迎青年朋友踴躍參加。（編輯：陳政偉）1110813