台南雷雨1處短暫積水 未影響通行

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南部分地區今天午後下起雷雨，市府水利局監測最大時雨量為新化區71.5毫米，仁德、歸仁分別為41.5毫米、39.5毫米，收到1處道路積水通報，雨勢稍緩後20分鐘內退水。

台南部分地區在午後雲層漸厚，天色也慢慢變暗，不時聽見雷聲大作，接著就出現雨勢，包括東區、仁德、歸仁、新化一帶的民眾都感受到不小雨勢，直到下午3時許逐漸緩和。

台南市政府水利局下午發布新聞稿指出，截至下午3時25分，今天台南市最大時雨量為新化區71.5毫米、仁德區41.5毫米、歸仁區39.5毫米，最大10分鐘雨量為關廟、新化、新市區的17.5毫米，全市共計15座抽水站起抽，抽水量約11萬噸。

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台南市水利局指出，至下午3時30分共收到1處道路積水通報，歸仁區1處道路受短延時強降雨影響，排水系統宣洩不及，在雨勢稍緩後，於20分鐘內退水，並未影響車輛通行。

台南市水利局指出，因應近期午後雷陣雨影響，水利局超前部署各項防汛整備措施並頻繁巡查，同時派員進駐水情中心，市民可多利用台南市政府官方Line群組、台南水情即時通APP，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。（編輯：謝雅竹）1110815