農委會：雞蛋產銷每週調查 提高資訊即時性

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）農委會今天表示，有關媒體報導審計部提出雞蛋調查資訊是以月為單位的統計值未能反映產銷及時情況建議精進調查技術，農委會已精進作法，週期已採每週更新，提高資訊及時性。

農委會今晚發布新聞稿指出，針對媒體報導「審計部提出雞蛋調查資訊是以月為單位的統計值，未能反映產銷及時情況，建議精進雞蛋產銷調查技術」，已進行雞蛋產銷資訊蒐集通盤檢討。

農委會說明，今年起已執行數項精進作為，首先，雞蛋生產資訊調查週期已為每週更新，以提高資訊及時性。

其次，實施洗選雞蛋逐顆噴印政策，配合全面溯源及雞蛋洗選場每日登錄產銷資訊，提高產銷資訊品質。

再者，進一步與雞蛋運輸業者合作，每週統計雞蛋運輸數量，提供蛋雞場生產資訊調查比對。

最後，統計蛋雞屠宰量及斃死雞化製數量，比對淘汰蛋雞資訊調查，建立雞蛋產能推估預測模式。

農委會重申，相關資訊透過統整並配合由財團法人中央畜產會邀集各雞蛋產業，包括蛋種雞、蛋中雞、蛋雞、加工業、蛋商等代表，定期召開產銷預供調配會議研析產銷資訊，助益雞蛋產銷調節及因應作為的施行。（編輯：戴光育）1110815