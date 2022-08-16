機組員外站仍要隔離 機師工會盼鬆綁解禁

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）COVID-19疫情持續，桃園市機師職業工會今天表示，根據調查，全球僅台灣及中國的機組員在外站仍有高強度管制，且工會調查也顯示「境內風險比境外高」，呼籲放寬外站管制。

桃園市機師職業工會今天發函給中央流行疫情指揮中心及民航局，盼能鬆綁國內機組員在外站的管制措施。

桃園市機師職業工會理事長李信燕透過影片指出，從2020年2月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發至今，機組員頻繁地穿梭在各國邊境之間，而機組員在外站至今仍以一次性房卡管制，使得機組員無法離開下榻的旅館房門，必須直到執行下一趟出勤任務才能離開。

李信燕說，這樣高強度的管制已維持2年時間，如今各國都陸續已經調整、鬆綁管制，只剩下台灣跟中國大陸的機組員仍維持高強度管制，因此機師工會也收集了各國資料希望指揮中心跟民航局可以調整。

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李信燕表示，機師職業工會從8月8日針對會員進行問卷調查，至今有近500名會員填答，從問卷可以得出機組員的確診比例約27%，其中境內確診者占了近3/4，境外確診者只有1/9，確診的機組員有極高比例是來自境內而非境外，「顯見國內風險遠比國外大很多」。

李信燕強調，外站的一次性房卡管制，機組員因為防疫都持續遵守已經2年多，但在全球防疫政策陸續調整、且國內已不是「清零」的政策走向下，呼籲指揮中心及民航局能夠好好思考這樣高強度管制是否還有必要進行下去。（編輯：張雅淨）1110816