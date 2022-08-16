更多編輯台推薦新聞：
專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人
國際

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全
國際

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸
運動

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包1/273
首頁 / 生活

首例BA.4本土個案 羅一鈞：確診家人檢體尚在定序

2022/8/16 15:43（8/16 16:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內出現首例Omicron BA.4本土病例，3名同住家人均採檢陽性，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞16日表示，家人檢體還在送驗定序。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
國內出現首例Omicron BA.4本土病例，3名同住家人均採檢陽性，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞16日表示，家人檢體還在送驗定序。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北16日電）國內出現首例Omicron BA.4本土病例，3名同住家人均採檢陽性，疑為家庭群聚，家人定序結果備受關注，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，家人檢體還在送驗定序。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，昨天新增首例BA.4本土病例，BA.4個案3名同住家人快篩陽性，已安排PCR採檢，若病毒量足夠多才可能定序，因為還沒確認為BA.4，只能說是疑似家庭群聚，國內本土BA.5累計58例。羅一鈞說，3名家人檢體已送驗定序，結果出爐將儘速報告。

BA.5本土疫情最快1至2週後上升，疫情高峰確實可能發生在9月底、10月初，若疫情嚴峻單日恐增6萬例確診，新一波疫情走向說法紛紜，仍有專家預估BA.5疫情高峰比BA.2疫情高峰確診人數更多；對此，莊人祥說，據國際疫情經驗，今年第2波疫情都是前一波的一半或更少。

莊人祥說，即使實驗室發現BA.5傳播力比BA.2強、日本疫情比前一次嚴重，但多數國家BA.5感染實際上沒比BA.2嚴重，各國疫情狀況略不同，加上台灣距離上一波疫情不到3個月，有一定保護力，台灣BA.2疫情今年5至6月最高達9萬例，BA.5高推估為單日新增5至6萬多例。

針對BA.2及BA.5不同處，羅一鈞說，兩者最大差異在於傳播力，BA.5傳播力多出2至3成，主因是突變較多，有免疫脫逃現象，住院、重症率都無明顯差別，咳嗽、流鼻水、倦怠及頭痛等都是BA.2、BA.5常見症狀；另外，國外報告也顯示BA.5侵犯兒童中樞神經狀況可能比BA.2少一點。（編輯：陳政偉）1110816

延伸閱讀
BA.5疫情最快2週後升溫 高推估每天6萬例確診MIS-C重症逼近百例 5歲以下孩童可能拖2個月才發病研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀莫德納次世代疫苗審查中 莊人祥：最快9月中進貨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
機組員盼外站隔離鬆綁 莊人祥：由民航局評估考量