首例BA.4本土個案 羅一鈞：確診家人檢體尚在定序

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北16日電）國內出現首例Omicron BA.4本土病例，3名同住家人均採檢陽性，疑為家庭群聚，家人定序結果備受關注，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，家人檢體還在送驗定序。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，昨天新增首例BA.4本土病例，BA.4個案3名同住家人快篩陽性，已安排PCR採檢，若病毒量足夠多才可能定序，因為還沒確認為BA.4，只能說是疑似家庭群聚，國內本土BA.5累計58例。羅一鈞說，3名家人檢體已送驗定序，結果出爐將儘速報告。

BA.5本土疫情最快1至2週後上升，疫情高峰確實可能發生在9月底、10月初，若疫情嚴峻單日恐增6萬例確診，新一波疫情走向說法紛紜，仍有專家預估BA.5疫情高峰比BA.2疫情高峰確診人數更多；對此，莊人祥說，據國際疫情經驗，今年第2波疫情都是前一波的一半或更少。

莊人祥說，即使實驗室發現BA.5傳播力比BA.2強、日本疫情比前一次嚴重，但多數國家BA.5感染實際上沒比BA.2嚴重，各國疫情狀況略不同，加上台灣距離上一波疫情不到3個月，有一定保護力，台灣BA.2疫情今年5至6月最高達9萬例，BA.5高推估為單日新增5至6萬多例。

針對BA.2及BA.5不同處，羅一鈞說，兩者最大差異在於傳播力，BA.5傳播力多出2至3成，主因是突變較多，有免疫脫逃現象，住院、重症率都無明顯差別，咳嗽、流鼻水、倦怠及頭痛等都是BA.2、BA.5常見症狀；另外，國外報告也顯示BA.5侵犯兒童中樞神經狀況可能比BA.2少一點。（編輯：陳政偉）1110816